TOBB Verileri: Yılın İlk 7 Ayında Kurulan Şirket Sayısı %7,4 Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Temmuz ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ne göre yılın ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 7,4 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Temmuz ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre yılın ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı yüzde 7,4 arttı. Kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,1 azaldı ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 4,1 arttı. Yılın ilk 7 ayında, kapanan şirket sayısı yüzde 2,5 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 8,5 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 9,1 arttı.

Kurulan kooperatif sayısı yüzde 35,4 azaldı

Temmuz 2026'da, Temmuz 2025'e göre; kurulan şirket sayısı yüzde 2,5 azaldı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 35,4 azaldı ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 11,5 azaldı. Temmuz 2026'da, Temmuz 2025'e göre; kapanan şirket sayısı yüzde 7,5 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 6,6 azaldı.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde bir, kurulan kooperatif sayısı yüzde elli ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,6 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 18,4 gerilerken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 21,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 16,6 arttı.

Yıl boyunca toplam 67 bin 518 şirket ve kooperatif kuruldu

Yıl boyunca toplam 67 bin 518 şirket ve kooperatif kurulurken, bu dönemde kurulan 60 bin 30 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 68,7'sini oluşturdu. Ayrıca 6 bin 570 anonim şirketin payı yüzde 31,3 oldu. Temmuz ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesi ise bir önceki aya göre yüzde 41,2 azaldı.

Temmuz ayında şirket ve kooperatiflerin en fazla kurulduğu sektör, 3 bin 348 kuruluşla toptan ve perakende ticaret oldu. Bu sektörü bin 311 kuruluşla inşaat, bin 169 kuruluşla imalat sektörü takip etti. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinde ise 667 kuruluşla inşaat ilk sırada yer alırken, 369 kuruluş toptan ve perakende ticaret, 103 kuruluş imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere kuruldu.

Temmuz ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin sektör dağılımında da toptan ve perakende ticaret 934 kuruluşla ilk sırada yer aldı. Bunu 386 kuruluşla imalat ve 223 kuruluşla inşaat sektörü izledi. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinde ise 491 kuruluş toptan ve perakende ticaret, 245 kuruluş inşaat, 130 kuruluş imalat sektöründe faaliyet gösterdi.

Temmuz ayında 919 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Temmuz 2026'da 102 kooperatif kurulurken, kurulan kooperatiflerin 57'sini konut yapı kooperatifleri, 20'sini işletme kooperatifleri, 10'unu ise tarımsal kalkınma kooperatifleri oluşturdu. Aynı dönemde 919 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin 393'ü Suriye, 126'sı Türkiye, 58'i İran ortaklı olarak faaliyete geçti. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 77'si anonim, 842'si limited şirket oldu. Bu şirketlerde yabancı sermaye payı ise yüzde 60,1 olarak gerçekleşti.

Bu yıl kurulan şirketlerin faaliyet alanlarında bin 114 şirketle uzmanlaşmamış toptan ticaret ilk sırada yer aldı. Bunu 502 şirketle ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ile 327 şirketle uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmetleri takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı