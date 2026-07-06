Barış Çakır: 'İhracatta asıl başarı miktar değil, katma değer artışıyla sağlanacak'

Asset GLI Genel Müdür Yardımcısı ve Gümrük Müşaviri Barış Çakır, 2026'nın ilk 6 aylık dış ticaret verilerini değerlendirerek, Türkiye'nin küresel belirsizliklere rağmen ihracat performansını koruduğunu ancak sürdürülebilir büyüme için yüksek katma değerli üretim ve ihracata odaklanılması gerektiğini söyledi.

Alınan bilgiye göre, 2026'nın ilk yarısında küresel ekonomide korumacı ticaret politikaları, jeopolitik gelişmeler ve belirsizlikler etkisini sürdürürken, Türkiye dış ticarette büyümesini devam ettirdi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ocak-haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 136,1 milyar dolara, ithalat ise yüzde 4,6 artışla 189,2 milyar dolara yükseldi. Böylece dış ticaret hacmi yüzde 4,2 artarak 325,2 milyar dolara ulaştı.

Verileri değerlendiren Asset GLI Genel Müdür Yardımcısı ve Gümrük Müşaviri Barış Çakır, özellikle haziran ayında ihracatta görülen güçlü artışın dikkat çekici olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Haziran ayında ihracatın yıllık bazda yüzde 21,9 artarak 24,9 milyar dolara ulaşması, küresel talepteki kademeli toparlanmanın Türk ihracatına olumlu yansımaya başladığını gösteriyor. Ancak aynı dönemde ithalatın da yüzde 23,1 artması, üretimimizin halen önemli ölçüde ithal ara malına bağımlı olduğunu ortaya koyuyor."

Çakır, dış ticaret açığındaki artışın yapısal dönüşüm ihtiyacını da ortaya koyduğunu ifade ederek, "İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 71,9 seviyesine gerilemesi, ihracat artışının tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. İhracat büyürken ithalata olan bağımlılığı azaltacak üretim politikalarının güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Haziran ayında toplam ihracatın yüzde 93,7'sinin imalat sanayinden geldiğine dikkat çeken Barış Çakır, yatırım malları ihracatındaki yüzde 32,7'lik artışın ise üretimde daha yüksek katma değerli alanlara geçiş açısından umut verici olduğunu söyledi.

"Yapısal dönüşümler bu hedefe ulaşmanın temel anahtarı olacaktır"

Dış ticaretin coğrafi dağılımını da değerlendiren Çakır, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olmayı sürdürdüğünü belirterek, Almanya, ABD ve İtalya'nın ihracatta ilk sıralarda yer aldığını, ithalatta ise Çin'in liderliğini korumasının teknoloji ve ara malı bağımlılığının devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

Yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerini de paylaşan Barış Çakır, mevcut eğilimin korunması halinde Türkiye'nin 2026 yılını 275-280 milyar dolar ihracat seviyesinde tamamlayabileceğini belirtti. Ancak bu görünümün Avrupa ekonomisindeki toparlanmanın sürmesine, enerji fiyatlarının istikrarlı seyretmesine ve jeopolitik risklerin artmamasına bağlı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin uzun vadeli ihracat hedeflerine de değinen Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıllıklandırılmış ihracatımızın yaklaşık 278 milyar dolara ulaşması önemli bir başarı. Ancak 2028 yılı için belirlenen 500 milyar dolarlık ihracat hedefi, yalnızca üretim miktarını artırarak gerçekleştirilemez. Yüksek teknolojili üretim, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracattaki payını artıracak yapısal dönüşümler bu hedefe ulaşmanın temel anahtarı olacaktır. Önümüzdeki dönemde asıl başarı, daha fazla ihracat yapmaktan çok ihraç edilen her bir doların Türkiye ekonomisine daha yüksek katma değer kazandırmasını sağlamak olacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı