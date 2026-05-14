Bilim insanları 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oyuncu ve taraftarları tehlikeli sıcaklıklara karşı uyardı

Bilim insanları gelecek ay başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oyuncu ve taraftarların tehlikeli sıcaklık koşullarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution tarafından, gelecek ay tarihte ilk kez 3 ülkede 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde iklim modelleri kullanılarak küresel ısınma kaynaklı risklerin oyuncular ve taraftarlara olası etkileri analiz edildi.

Analiz, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin sıcak hava koşullarını önemli ölçüde artırdığını, bu durumun açık hava stadyumlarında ve açık hava taraftar festivallerinde insanların güvenli şekilde etkinliklere katılabilmesini zorlaştırabileceğini ortaya koydu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın 104 maçının her birinin küresel oyuncular birliği FIFPRO tarafından belirlenen temel güvenlik kurallarını aşan koşullarda oynanma olasılığının incelendiği analize göre, oyuncular ve taraftarların 2026 FIFA Dünya Kupası'nda aynı kıtada düzenlenen 1994 turnuvasına kıyasla çok daha yüksek aşırı sıcaklık ve nemle karşı karşıya kalma riski bulunuyor.

Turnuva boyunca yapılacak tüm maçların yaklaşık yüzde 25'inin 26 derece Islak Termometre Küresel Sıcaklığını (WBGT) aştığı durumlarda oynanması muhtemel. WBGT, vücudun kendini ne kadar etkili şekilde soğutabileceğini dikkate alan bir endeks olarak ifade ediliyor.

Söz konusu 26 derecelik seviye, FIFPRO'nun soğutma gibi güvenlik önlemlerinin uygulanması gerektiğini tavsiye ettiği seviye olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 5 maçın, WBGT'nin 28 dereceyi aştığı şartlarda (kuru sıcaklıkta yaklaşık 38 dereceye eşdeğer seviye) oynanması bekleniyor. Bu dereceler, FIFPRO tarafından oyun için güvenli olmadığı kabul ediliyor ve oyunların ertelenmesi tavsiye ediliyor.

Soğutma sistemleri maçların ve etkinliklerin gerçekleşeceği 16 mekanın 3'ünde riskin bir kısmını azaltıyor ancak 26 derece WBGT değerini aşma olasılığı en az 10'da 1 olan maçların üçte birinden fazlası, Miami, Kansas City, New York ve Philadelphia dahil olmak üzere klimasız mekanlarda oynanacak. Bu şehirlerde Miami ve Kansas başta olmak üzere tehlike arz eden sıcaklık riski oldukça yüksek olarak görülüyor.

Turnuvanın en prestijli aşaması olarak görülen New York/New Jersey'deki finalde 26 derece sınırının aşılma olasılığı 8'de 1 olarak hesaplanırken, sıcaklığın 28 dereceye çıkma riski de bulunuyor.

Oyuncular birliği FIFPRO, iklim değişikliği nedeniyle 1994 ABD Dünya Kupası'ndan beri risklerin arttığını ortaya koyan analizler üzerine koruyucu önlemler alınması çağrısını yineledi.

Londra Imperial College Aşırı Hava Koşulları ve İklim Değişikliği Araştırma Görevlisi Joyce Kimutai analize ilişkin değerlendirmesinde, turnuvanın bugün oynandığı iklimin kıtada 1994'teki turnuvadan beri kökten değiştiğini belirterek, "Organizatörler, Miami ve Kansas City gibi yüksek riskli ve klimasız yerlerdeki bazı maçları günün ilerleyen saatlerine kaydırarak riski azaltmaya çalışsa da oyuncular ve taraftarlar için güvenli olmayan koşullarda oynanacak maçlarla karşı karşıya kalma riski çok yüksek." ifadesini kullandı.

Londra Imperial College Çevre Politikaları Merkezi İklim Bilimi Profesörü Friederike Otto ise şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri olan Dünya Kupası Finali'nin, 'iptal edilebilecek düzeyde' bir sıcaklıkta oynanma riskiyle karşı karşıya olması, FIFA ve taraftarlar için bir uyarı olmalı ve toplumun hiçbir kesiminin iklim değişikliğinden etkilenmediğini fark etmenin acil ihtiyacını vurgulamalı."

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
