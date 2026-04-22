Tüik: 2025 Yılında Seyahate Çıkanların Toplam Harcaması Yıllık Yüzde 32.4 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, 2025 yılında yurt içinde vatandaşların toplam seyahat harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 32,4 artarak 555 milyar 68 milyon liraya ulaştı.

TÜİK, 2025 yılının Ekim ve Aralık dönemini kapsayan 4'üncü çeyrek "Hanehalkı Yurt İçi Turizm" verilerini açıkladı. Buna göre, 2025 yılında seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,5 oranında artışla 67 milyon 851 bine ulaştı. Ancak seyahate çıkanların toplam geceleme sayısında yüzde 1,6'lık bir azalma kaydedildi ve bu rakam 476 milyon 307 bin olarak gerçekleşti. Yıl genelinde ortalama geceleme sayısı ise 7 gece oldu.

Yılın son çeyreği olan Ekim-Aralık döneminde 9 milyon 264 bin kişi yurt içi seyahat gerçekleştirdi. Bu dönemdeki toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3,9 oranında azalarak 11 milyon 23 bin seyahat olarak kayıtlara geçti.

Yıllık harcama 555 milyar lirayı geçti

Toplam seyahat harcamaları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32,4 oranında artarak 555 milyar 68 milyon 767 bin lira seviyesine yükseldi. Harcamaların dağılımına bakıldığında, 483 milyar 696 milyon 988 bin TL ile kişisel harcamalar en büyük payı alırken, paket tur harcamaları 71 milyar 371 milyon 779 bin lirada kaldı.

Yılın son çeyreğindeki harcama artışı ise yüzde 29,6 olarak gerçekleşti. Dördüncü çeyrekte yapılan 85 milyar 594 milyon 583 bin liralık harcamanın seyahat başına ortalaması 7 bin 765 lira oldu.

Konaklama maliyetleri yükseldi

Yıllık bazda harcama kalemleri içindeki en yüksek artış yüzde 48,2 ile konaklama kategorisinde yaşandı. Genel tabloda ise en büyük payı yüzde 30,3 ile yeme ve içme harcamaları aldı.

Ekim-Aralık döneminde yeme ve içme harcamaları yüzde 23,2, ulaştırma harcamaları yüzde 25 artarken, konaklama harcamalarındaki artış yüzde 43,1 ile ortalamanın üzerinde seyretti.

Vatandaş tatilden çok "yakın ziyareti" yaptı

Seyahate çıkış amaçları incelendiğinde, yıl genelinde gerçekleştirilen seyahatlerin yüzde 57,7'si yakınları ziyaret amacıyla yapıldı. İkinci sırada yüzde 34,4 ile "gezi, eğlence, tatil" yer alırken, üçüncü sırada yüzde 3,5 ile "sağlık" amaçlı seyahatler bulundu.

Son çeyrekte ise yakınları ziyaret etme oranı daha da yükselerek yüzde 61,8'e ulaştı. Gezi ve eğlence amaçlı seyahatlerin payı bu dönemde yüzde 26'ya geriledi.

Oteller konaklamada üçüncü sırada kaldı

Yıllık 313 milyon 72 bin geceleme ile "arkadaş veya akraba evi" en çok tercih edilen konaklama türü oldu. Onu 81 milyon 86 bin geceleme ile "kendi evi" takip ederken, oteller 47 milyon 236 bin geceleme ile ancak üçüncü sırada yer alabildi.

Yılın son çeyreğinde ise 44 milyon 285 bin geceleme ile akraba evi ilk sırada, kendi evi ikinci sırada, oteller ise 6 milyon 185 bin geceleme ile üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: ANKA