2025 Yılı Yaş Çay Fiyatı 25,44 TL Olarak Belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, "2024 yılında 19 Türk Lirası olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 Türk Lirası olarak belirlenmiştir" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay fiyatını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 738 bin ton yaş çay almış olup bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2024 yılında 19 Türk Lirası olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz." - ANKARA