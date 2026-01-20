Haberler

Balıkesir'de 2025 yılında 36 bin 738 konut satıldı

Balıkesir'de 2025 yılında 36 bin 738 konut satıldı
TÜİK, 2025 yılı konut satış istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'de 36 bin 738 konut satılırken, Türkiye genelinde toplam 1 milyon 688 bin 910 konut satıldı. Yabancılara konut satışları da düştü.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari olarak gerçekleştiği açıklandı.

Türkiye genelinde yabancılara 2025 yılında 21 bin 534 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,4 oranında azalarak 21 bin 534 oldu. 2025 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. 2025 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 7 bin 989 ile İstanbul, 7 bin 118 ile Antalya ve bin 800 ile Mersin oldu. - BALIKESİR

