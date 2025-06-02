2025 Yılı İhracatı, Geçen Yıla Göre Artış Gösterdi

2025 Yılı İhracatı, Geçen Yıla Göre Artış Gösterdi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomik zorluklara rağmen 2025 yılının ilk 5 ayında ihracatta yüzde 3,5 oranında artış sağlandığını açıkladı. İhracatın Mayıs ayında ise yıllık bazda yüzde 2,7 arttığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Küresel ekonomi ve ticaretteki zorlu koşullara rağmen yüksek katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politikalar sayesinde 2025 yılının ilk 5 ayında ihracatımızı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artırmayı başardık" dedi.

Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanan 2025 yılı Mayıs ayına ait dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatımız, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artmış; yıllıklandırılmış ihracatımız 265,5 milyar doların üzerine çıkmıştır. Küresel ekonomi ve ticaretteki zorlu koşullara rağmen yüksek katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politikalar sayesinde 2025 yılının ilk 5 ayında ihracatımızı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artırmayı başardık. Ekonomik büyümenin dengeli bir şekilde sürdürülmesi, ihracattaki artış, cari açıktaki azalış ve işsizlik oranlarındaki gerileme programımızın başarılı bir şekilde ilerlediğini göstermektedir. Dezenflasyona yönelik programımızı kararlı şekilde sürdürürken, dengeli büyüme perspektifi içinde ekonomimizin dinamizmini güçlendirmeye; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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