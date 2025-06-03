2025 Yılı Hububat Alım Fiyatları Açıklandı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladığını belirterek, hububat alım fiyatının 1. grupta ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 13 bin 750 lira, arpada ise 11 bin 100 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Hububat hasadının ülke genelinde lokal olarak başladığını kaydeden Akıncı, TMO'nun üreticileri mağdur etmemek adına bu yıl da randevulu alım sistemiyle 600'ü aşkın noktada alım yapacağını belirtti. 12 Mayıs'tan itibaren taahhütname karşılığı alımlara başlandığını hatırlatan Akıncı, üreticilere depolama, finansman ve pazarlama alanlarında kolaylıklar sağlandığını söyledi.

TMO'nun 2025 yılı alım fiyatları kapsamında; makarnalık ve ekmeklik buğdayın 1. grubu için ton başına 13 bin 750 TL, arpanın 1. grubu için ise 11 bin 100 TL fiyat belirlendiğini aktaran Akıncı, ikinci ve üçüncü grup ürünler ile düşük vasıflı buğdaylar için de kademeli fiyatlandırmaya gidildiğini belirtti.

Akıncı, bu yaklaşımın hem ürün çeşitliliğini koruduğunu hem de kaliteyi teşvik eden bir model sunduğunu dile getirdi.

TMO'nun, üreticilerin ürününü Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları kapsamında alacağını vurgulayan Akıncı, ürün bedeli ödemelerinin teslimatın ardından en geç 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağını kaydetti.

Yeni hasat döneminin başlamasıyla birlikte tarlalarda yeniden emek ve umudun filizlenmeye başladığını ifade eden Akıncı, "Toprağa emek veren, alın teriyle üreten tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Umuyorum ki bu sezon hem verimlilik hem de kazanç açısından üreticimizin yüzünü güldüren bir yıl olur. Hasat dönemi boyunca tüm çiftçilerimize kolaylıklar ve hayırlı işler temenni ediyorum" dedi. - GAZİANTEP