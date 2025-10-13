Haberler

2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Programı'nda Desteklenecek Projeler Belli Oldu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecek projeleri açıkladı. Kastamonu'dan 2, Sinop'tan 1 proje desteklenmeye hak kazandı. Projelerin detayları ve destek sözleşmeleri için çalışmalar sürüyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı 4. dönemi kapsamında başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Değerlendirme sonucunda 3 proje Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreterliğince onaylanarak desteklenmeye hak kazandı.

18 Şubat 2025 tarihinde ilan edilen "2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı" 4. dönemine başvurusu alınan projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Değerlendirme sonucunda Kastamonu'dan 2 ve Sinop'tan 1 proje desteklenmeye hak kazandı. Desteklenecek projeler ile çalışmaları sürdürülen "Destinasyon Geliştirme Sonuç Odaklı Programı" 'nın bir bileşeni olarak kurgulanan teknik destek programı kapsamında Kastamonu ve Sinop'ta yer alan turizm destinasyonlarının gelişimine katkı sağlayacak projelere teknik destek sağlanması amaçlanıyor.

Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında en yakın zamanda destek sözleşmelerinin imzalanması planlanıyor.

KUZKA'nın 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı, 7,5 milyon Türk lirası büyüklüğüne sahip bütçesi harcanana kadar başvuru kabulüne açık olacak. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
