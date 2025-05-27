2025 Yılı Buğday Biçim Ücretleri Belirlendi

2025 Yılı Buğday Biçim Ücretleri Belirlendi
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Seyhan, Tarsus ve Yüreğir Ziraat Odaları, 2025 yılı buğday biçim ücretlerini belirlemiş olup, dekar başına 250 TL olarak tavsiye etmiştir. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, bu ücretlerin tarımsal sürdürülebilirlik için önemli olduğunu vurguladı.

Seyhan, Tarsus ve Yüreğir Ziraat Odalarının ortaklaşa gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, 2025 yılı buğday biçim ücretleri belirlendi. Toplantıda alınan kararla biçerdöver ile yapılacak buğday hasadı ücretleri, ilçe sınırları içerisinde geçerli olmak üzere dekar başına 250 TL olarak tavsiye niteliğinde açıklandı.

2025 yılı buğday biçim ücretleri Mersin Tarsus, Adana Seyhan ve Yüreğir Ziraat Odalarının yaptığı toplantı ile belirlendi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yapılan toplantının ardından açıklamada bulunarak, "Çiftçimizin alın teriyle yetiştirdiği ürünlerin zamanında ve uygun şartlarda hasat edilmesi, tarımsal üretimimizin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. 2025 yılı buğday hasadı için biçerdöver ücretlerini belirlemek üzere Seyhan ve Tarsus Ziraat Odası yetkilileriyle bir araya geldik. Ortak mutabakatla aldığımız karara göre; sulu buğdayın dekar başına biçim ücreti 250 TL, kuru buğdayın ise 220 TL olarak tavsiye edilmiştir" dedi.

Başkan Doğan, üreticilerin belirlenen tavsiye ücretler doğrultusunda hareket etmelerinin, hem hizmet kalitesini artıracağına hem de muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçeceğine dikkat çetkti. Doğan," Ücretleri belirlerken üreticiyi ve biçerdöver hizmeti sunan operatörleri dengeli şekilde korumayı hedefledik. Tarımsal üretimin desteklenmesi ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çiftçilere hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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