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2025 yılı asgari ücret zammında ilk ipucu ortaya çıktı

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Asgari ücretliler ve milyonlarca çalışan 2025 yılı asgari ücret zammını merak ederken Merkezi Yönetim Bütçesi'nde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesi, bu konuda bir ipucu olarak değerlendirildi. Bütçe artışına göre değerlendirildiğinde en yüksek ihtimalin asgari ücrete gelecek zam oranının yüzde 25 olacağı yönünde.

Milyonlarca çalışanın gözü Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndayken, 2025 yılı asgari ücret zammı için en güçlü tahmin SGK bütçesiyle ortaya çıktı. Asgari ücret zamları şimdiye kadar ya enflasyon oranıyla paralel ya da onun 5-10 puan üstünde yapılmıştı. Komisyonun ilk bakacağı verinin enflasyon olması bekleniyor.

SGK BÜTÇESİNDE %27'LİK ARTIŞ

Hükümetin hazırladığı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2025 yılı bütçesi de belli oldu. Habertürk'ün haberine göre, SGK'nın 2025 yılı bütçesine göre, kurumun gelirleri yüzde 27 artışla 4,7 trilyon liraya, giderleri ise yüzde 35 artışla 5,2 trilyon liraya çıkacak. SGK'nin 2025 yılındaki açığı ise bu yılki gerçekleşme tahminine göre yüzde 223 oranında artarak 551,8 milyar lira öngörüldü.

Merkezi yönetim bütçesinde 2025 yılında 12,8 trilyon lira gelire karşılık, 14,7 trilyon lira harcama öngörülüyor. SGK'nin gelecek yılki bütçesi, merkezi yönetim bütçesinin 3'te 1'ine karşılık geliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na 4/a (SSK) ve 4/b'liler (BAĞ-KUR) için ödenen primler doğrudan asgari ücret üzerinden belirleniyor. SGK'nın 2024 sonunda 2 trilyon 743,2 milyar lira tahmin edilen prim gelirlerinin 2025 yılında 3 trilyon 522,9 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Prim gelirlerinde yüzde 28,4 oranında artış öngörüldü. Öte yandan, ekonomistler 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yeni yılda en az yüzde 40 ya da 45 civarında bir zam gelmesi gerektiğini belirtiyor.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25 ZAM İHTİMALİ GÜÇLENDİ

SGK bütçesi hedeflerinin asgari ücrete yüzde 25 zamma göre hazırlandığı görüldü. Buna göre prim gelirlerindeki yüzde 28 oranında artışın bir kısmının istihdamdaki artıştan kaynaklanacağı düşünüldüğünde, SGK'nın prim gelirleri hedefi belirlenirken, 2025 yılı asgari ücret zammının yaklaşık yüzde 25 olarak öngördüğü ortaya çıktı.

2025 yılı zamlı asgari ücret için masada hangi rakamlar şöyle:

Hükümetin Orta Vadeli Programı'na göre;

OVP Enflasyon Tahmini: Yüzde 41,5

Asgari ücret tahmini: 24.058 TL

Reuters'in enflasyon tahminine göre

Reuters Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,95

Asgari Ücret Tahmini: 24.304 TL

Finansal Kurumlar Birliği'nin enflasyon tahminine göre

Finansal Kurumlar Birliği Enflasyon Tahmini: Yüzde 49,39

Asgari Ücret Tahmini: 25.399 TL

TCMB'nin enflasyon beklentisine göre

Merkez Bankası Anketi: Yüzde 43,14

Asgari ücret tahmini: 24.336 TL

Anadolu Ajansı'nın enflasyon tahminine göre

Anadolu Ajansı Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,64

Asgari Ücret Tahmini: 24.251 TL

2025 yılı asgari ücret zammında ilk ipucu ortaya çıktı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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