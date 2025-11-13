2025 Yaz Dönemi Seyahat Verileri: Uçuşlar ve Otobüs Seyahatinde Rekorlar

Enuygun.com, 2025 yaz dönemine ilişkin uçak ve otobüs biletleri ile araç kiralama ve otel rezervasyonlarına ilişkin verileri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, haziran ile eylül ayları arasında milyonlarca kullanıcı Enuygun.com üzerinden seyahat planlaması yaptı.

Yaz dönemine ait verilere göre, yaz boyunca kullanıcıların gerçekleştirdiği toplam uçuş mesafesi, dünyanın çevresini yaklaşık 50 bin kez dolaşmaya eşdeğer oldu.

Enuygun.com ile bu yaz iç hat uçuşlarında İstanbul, Antalya, İzmir, Trabzon, Adana ve Mersin en çok tercih edilen şehirler olurken, dış hatlarda Lefkoşa, Düsseldorf, Üsküp, Dubai, Tiflis, Saraybosna, Belgrad ve Amsterdam öne çıktı. Yaz boyunca Enuygun.com üzerinden yapılan uçuşlarla 13 bin 500 uçağı dolduracak sayıda yolcu taşındı.

Yaz döneminde uçak biletlerinde büyük fiyat farklılıkları görüldü. En düşük fiyatlı uçuş 143 lira ile Dubai- İstanbul hattında gerçekleşirken, en yüksek bilet fiyatı 235 bin lira ile İstanbul-Dubai seferinde kaydedildi.

İç hatlarda sahil bölgeleri öne çıkarken, dış hatlarda ise vizesiz veya kolay vize alınabilen rotalara talep arttı.

Otobüs yolcusu en çok Ankara'ya gitti

Otobüs seyahatlerinde en fazla tercih edilen güzergah Ankara olurken, Ankara'yı İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En sık kullanılan otogarlar ise Ankara, İstanbul ve İzmir otogarı olarak kaydedildi.

Yazın en düşük otobüs bileti fiyatı 40 lira ile Konya-Seydişehir hattında, en yüksek fiyat ise 3 bin 500 lira ile Van-Eskişehir seferinde gerçekleşti.

Araç kiralamada İstanbul ve SUV modeller öne çıktı

Enuygun.com üzerinden yapılan araç kiralamalarda en çok işlem İstanbul'da gerçekleşti.

İstanbul'u İzmir, Antalya, Ankara ve Muğla takip ederken, segment bazında SUV araçlara olan ilgi öne çıktı.

Yazın konaklama tercihlerinde sahil bölgelerinin yanı sıra İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler de oldukça rağbet gördü. İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir ve Girne en çok konaklama yapılan yerler arasında yer aldı.

Konaklama seçenekleri arasında "sadece oda", "oda+kahvaltı", "her şey dahil" ve "yarım pansiyon" konseptleri öne çıktı. Yaz döneminde yapılan en yüksek tutarlı otel rezervasyonunun, en düşük tutarlı rezervasyondan 1170 kat daha fazla oldu.

Bayram dönemleri ve okulların kapanmasıyla birlikte 15 Temmuz haftası da tüm kategorilerde zirve yapan dönem olarak dikkat çekti.