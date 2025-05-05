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2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi İstanbul'da Yapılacak

2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi İstanbul'da Yapılacak
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Türkiye'nin ilk ve tek bankasürans zirvesi olan '2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi', 14 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşecek. Etkinlikte bankacılık ve sigorta sektörlerinin dijital dönüşümü, yenilikçi ürünleri ve geleceği ele alınacak.

Türkiye'nin ilk ve tek bankasürans zirvesi olan "2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi", 14 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

AcerPro'dan yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve sigorta sektörlerini bir araya getiren etkinlikte, sektörün dijital dönüşümü, yenilikçi ürünleri, fırsatları, zorlukları ve geleceği masaya yatırılacak.

Bankasürans sektörünün ve global bankasürans sektörünün yarınlarını mercek altına almak amacıyla, finans sektörünün ihtiyaç duyduğu yazılımları üreten AcerPro'nun bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği zirvede sektörün önde gelen temsilcileri bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AcerPro'nun Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer, hedeflerinin seneler içerisinde sektörel bazda büyümek olduğunu ve bunun sektörün elini güçlendirmek anlamında önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
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