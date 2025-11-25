Haberler

2025'te Türkiye'de İhracatta Önemli Artışlar Kaydedildi

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı ocak-ekim döneminde 29 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını ve 46 ilde ihracatta artış olduğunu duyurdu. Türkiye'nin ihracat başarısı, sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmayarak ülke genelinde yaygınlaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dünya ticaretinde artan zorluklara rağmen Türkiye, üretimden ihracata uzanan güçlü altyapısı ve rekabet gücüyle yoluna emin adımlarla devam etmektedir. 2025 yılı ocak-ekim döneminde 46 ilimizde ihracat artışı kaydedilmiş, bu sonuç Türkiye'nin ihracat başarısının artık yalnızca büyük şehirlerle sınırlı olmadığını bir kez daha göstermiştir. Küresel ticarette artan korumacılığa, jeopolitik gerginliklere ve belirsizliklere rağmen, 2025 yılı ocak-ekim döneminde 10 ayda 46 ilimizde ihracat artışı kaydedilmiştir. 2025 yılı ocak-ekim döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 224,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılının ilk 10 ayında, 29 ilimiz, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

'İHRACATTA EN FAZLA ARTIŞ KOCAELİ'DE'

Ekim ayında faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul'un 4 milyar 859 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli'nin 3 milyar 19 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir'in 1 milyar 929 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa'nın 1 milyar 821 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara'nın ise 1 milyar 107 milyon dolarla beşinci sırada yer aldığı kaydedilerek, "2025 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla; Kocaeli 191 milyon dolarlık artışla birinci il, İzmir 173 milyon dolarlık artışla ikinci il, Çorum 135 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Yalova 119 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Bursa ise 90 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır. Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
