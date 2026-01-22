Haberler

Erzurum'da bir yılda 12 bin 186 konut satıldı

Erzurum'da bir yılda 12 bin 186 konut satıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye genelinde 2025 yılında konut satışları bir önceki yıla oranla %14.3 artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. Erzurum 30. sırada 12 bin 186 konut satışıyla dikkat çekti.

Erzurum'da 2025 yılında 12 bin 186 adet, Türkiye genelinde ise 1 milyon 688 bin 910 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında artarak 254 bin 777 oldu.

Erzurum 2025 yılı konut satışında ülke sıralamasında 30'uncu sırada yer aldı. Erzurum'da 2025 yılında satışı yapılan 12 bin 186 konuttan; bin 35' i ipotekli ve 10 bin 83'i diğer gruptan gerçekleşti. 7 bin 763 konut ikinci el, 4 bin 423'i ise birinci el satış oldu. 2025 yılında cinsiyet ayrıntısında Erzurum'da konut satış sayılarına bakıldığında; 7 bin 960 erkek ve 3 bin 599 kadın şeklinde oldu.

Erzurum'da 2024 yılında ise 11 bin 704 konut satışı gerçekleşmişti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı! Meğer neler demiş neler

Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Kuzey Yarımküre'nin soğukluk rekoru bu köyde kırıldı
Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması

Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması