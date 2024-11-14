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Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı

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Türkiye'de milyonlarca çalışan 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Haberler.com stüdyosuna konuk olan SGK Uzmanı Murat Bal, 2025 yılı için asgari ücret zammının enflasyona göre belirlenmesi gerektiğini ve yeni asgari ücretin 25 bin TL civarında olması gerektiğini belirtti. Ancak, genel beklentinin 21-22 bin TL seviyelerinde bir zam olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'de milyonlarca çalışan 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranını merakla bekliyor. 2025 yılı için asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması planlanıyor. SGK Uzmanı Murat Bal Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'a 2025 yılı için belirlenecek yeni asgari ücret ile ilgili tahminlerde bulundu.

"ASGARİ ÜCRET 25 BİN TL CİVARINDA OLMALI"

Asgari ücret ile ilgili tahminlerini açıklayan Bal, "Gerçekleşen enflasyon üzerinden bir zam yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten bu maaşı eriten 2024 yılındaki enflasyon. Bizi 2025 yılında önümüzdeki yıldaki enflasyon oranı etkilemiyor veya o bizim için hedef gerçekleşmiş bir şey değil. Zammın burada gerçekleşen enflasyon üzerinden yapılması gerekiyor. En azından müzakerelerin bunun üzerinden başlaması gerektiğini şahsım adına düşünüyorum. Asgari ücretin 25 bin TL civarında olması gerektiğini düşünüyorum fakat asgari ücretin 21-22 bin liralar civarında geleceği düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

2025 Asgari Ücret Tahminleri: 25 Bin TL Beklentisi

Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı
Haberler.com / Melis Yaşar - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıvatandaş:

bence bize atatürk gibi bir adam lazım. başka türlü düzelmez bu işler.

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Haber YorumlarıEge Canlı Tv:

Maaşların Zam Haberi Geldi Daha Zam Yapılmadan Tefe ve Tüfe De %200 Zam Yağmuru Başladı Birileri Bunları İncelesin

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Haber YorumlarıQues who:

Bunlar hep bilerek yapılan yaptırılan haberler insanlarda algı oluşturmak adına bir aydır pompalıyorlar 22 bin tl diye 22 verse kimsenin sesi çıkmasın diye son anda çıkıp 23 yaptım der kahraman olur bizim insanımız da ayakta alkışlar

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