Fiyat artışları

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2025'te yıllık bazda en yüksek artış yüzde 66,27 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2025'te bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 2,94 ve ulaştırmada 1,03 düşüş oldu. Geçen ay, aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2,91 ile haberleşme olarak belirlendi.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,99 ve konutta yüzde 1,39 artış, ulaştırmada ise yüzde 1,03 azalış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, konutta yüzde 0,24 artış, ulaştırmada yüzde 0,16 azalış yönünde oldu.

Yıllık değişimler

Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 6,5 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,27 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31, ulaştırmada yüzde 28,44 ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,07, ulaştırmada yüzde 4,36 ve konutta yüzde 7,52 artış yönünde oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 27'sinde düşüş gerçekleşirken 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 108 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık TÜFE 0,89 30,89 Gıda ve alkolsüz içecekler 1,99 28,31 Alkollü içecekler ve tütün 0,06 30,80 Giyim ve ayakkabı -2,94 6,50 Konut 1,39 49,45 Ev eşyası 1,56 24,97 Sağlık 1,97 30,87 Ulaştırma -1,03 28,44 Haberleşme 2,91 19,04 Eğlence ve kültür 0,75 24,99 Eğitim 0,13 66,27 Lokanta ve oteller 1,51 34,11 Çeşitli mal ve hizmetler 1,34 29,68

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0,78, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,76 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, Aralık 2025'te aylık bazda en az yükseliş yüzde 0,63 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 34,01 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 1,19 34,01 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 0,78 31,66 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 0,63 31,08 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 0,70 32,19 Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 0,92 30,90 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 0,93 29,44

