Haberler

Fiyat artışları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aralık 2025'te Tüketici Fiyat Endeksi, yıllık bazda eğitim grubunda en yüksek artış ile kaydedildi. Genel olarak TÜFE'de yıllık artış yüzde 30,89 olurken, gıda ve konut grupları da önemli değişim gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2025'te yıllık bazda en yüksek artış yüzde 66,27 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2025'te bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 2,94 ve ulaştırmada 1,03 düşüş oldu. Geçen ay, aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2,91 ile haberleşme olarak belirlendi.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,99 ve konutta yüzde 1,39 artış, ulaştırmada ise yüzde 1,03 azalış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, konutta yüzde 0,24 artış, ulaştırmada yüzde 0,16 azalış yönünde oldu.

Yıllık değişimler

Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 6,5 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,27 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31, ulaştırmada yüzde 28,44 ve konutta yüzde 49,45 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,07, ulaştırmada yüzde 4,36 ve konutta yüzde 7,52 artış yönünde oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 27'sinde düşüş gerçekleşirken 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 108 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE0,8930,89
Gıda ve alkolsüz içecekler1,9928,31
Alkollü içecekler ve tütün0,0630,80
Giyim ve ayakkabı-2,946,50
Konut1,3949,45
Ev eşyası1,5624,97
Sağlık1,9730,87
Ulaştırma-1,0328,44
Haberleşme2,9119,04
Eğlence ve kültür0,7524,99
Eğitim0,1366,27
Lokanta ve oteller1,5134,11
Çeşitli mal ve hizmetler1,3429,68
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0,78, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,76 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, Aralık 2025'te aylık bazda en az yükseliş yüzde 0,63 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 34,01 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE1,1934,01
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE0,7831,66
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE0,6331,08
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE0,7032,19
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE0,9230,90
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE0,9329,44
(Bitti)

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Memur zammı sonrası tüm ödemeler arttı! İşte değişen kalemler
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak
Kira artış oranı belli oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! İşte yeni kira artış oranı