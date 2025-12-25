Aylık ortalama işgücü maliyeti 45 bin 777 TL oldu

İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre, 2024 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 45 bin 777 TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı İşgücü Maliyeti İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, 2024 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 45 bin 777 TL olarak gerçekleşti.

İşgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör finans ve sigorta faaliyetleri oldu

Finans ve sigorta faaliyetleri sektörü, 119 bin 868 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu. Bu sektörü, 94 bin 96 TL ile bilgi ve iletişim ve 67 bin 397 TL ile eğitim sektörü izledi. İnşaat sektörü ise 26 bin 47 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en düşük olduğu sektör oldu. Bu sektörü 29 bin 460 TL ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ve 30 bin 929 TL ile gayrimenkul faaliyetleri sektörleri takip etti.

İşgücü maliyeti bileşenleri içinde brüt kazancın payı yüzde 85,7 oldu

İşgücü maliyeti içinde brüt kazancın payı yüzde 85,7, sosyal güvenlik ödemelerinin payı yüzde 13,9 ve diğer işgücü maliyeti ödemelerinin payı yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

Çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemelerin kazanç içindeki payı yüzde 78,4 oldu

Çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemeler yüzde 78,4'lük oranla kazanç bileşenleri içinde en büyük paya sahip oldu. Çalışılan süreler için yapılan düzensiz ödemelerin payı yüzde 9,9 olarak gerçekleşirken çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı yüzde 8,6 oldu. Ayni ödemelerin kazanç içindeki payı yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Tasarruf sandıklarına yapılan ödemelerin payı ise yüzde 0,4 oldu.

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde zorunlu ödemelerin payı yüzde 84,3 oldu

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı yüzde 84,3 oranıyla zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken, gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı yüzde 0,7 olarak gerçekleşti. Kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı ise yüzde 15,0 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL