Üye Girişi
Haberler

Nobel Ödüllü Acemoğlu, son seçimlerde Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapmış

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından açıklanan 2024 Nobel Ekonomi Ödülü kazananları arasında bulunan Daron Acemoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlığını yaptığı ortaya çıktı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları duyuruldu. 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson layık görüldü. Nobel Ekonomi Ödüllü Daron Acemoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlığını üstlendiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, Acemoğlu'nun başarısını şu ifadelerle kutladı: "Başarılı çalışmalarıyla 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan ve bizleri gururlandıran Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ülkemiz dünyaya çok büyük cevherler hediye etti. Er ya da geç kendi parlak beyinlerinden yararlanmayı da öğrenecek!"

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) akademik kariyerine devam ederken 2000 yılında ekonomi profesörü ünvanını aldı. Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomisi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.

Nobel Ödüllü Acemoğlu, son seçimlerde Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapmış
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Ekonomi

Kemal Kılıçdaroğlu Daron Acemoğlu Ekonomi Eğitim Dünya İsveç

Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

 Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok

Erdoğan: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok

 Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı

Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı
Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı

Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
500

Yorumlar (4)

Taner Gürbüz:

Var abi ülkede akp den üstün beyinler var ama bizde bu adamları seçecek beyin yok maalesef

12
6
yanıtYanıtla
Ercan Sönmez:

Demek ki iyi danışmanlık yapmamış

3
2
yanıtYanıtla
mevlüt boz:

Ermenistana da danışmanlık yaptığını da yazsana editör. Sonuçlarını da yaz. Bir zahmet yorumu da yayınlarsanız sevinirim.

1
0
yanıtYanıtla
Köfteci Jardel:

Bizim millet anlamaz Nobel falan. Git Anadolu genelinde sor Nobel nedir diye. Bilen çok az çıkar.

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadık Ahmet kimdir? Sadık Ahmet öldü mü, yaşıyor mu? Ali Yerlikaya istifa etti mi, Ali Yerlikaya istifa edecek mi? İzlanda Türkiye maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İzlanda Türkiye maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı değişti mi? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim olacak? TV8 canlı izle! (İZLANDA-TÜRKİYE) TV8 HD kesintisiz reklamsız donmadan canlı izleme linki Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı değişti mi? Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim olacak? Kasım Gülpınar kimdir? Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli? Kasım Gülpınar hayatı ve biyografisi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı değişti mi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kim olacak? İzlanda Türkiye hangi kanalda? İzlanda Türkiye maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Ticaret Bakanı değişti mi? Yeni Ticaret Bakanı kim olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.