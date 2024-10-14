Nobel Ödüllü Acemoğlu, son seçimlerde Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapmış

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları duyuruldu. 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson layık görüldü. Nobel Ekonomi Ödüllü Daron Acemoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlığını üstlendiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, Acemoğlu'nun başarısını şu ifadelerle kutladı: "Başarılı çalışmalarıyla 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan ve bizleri gururlandıran Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ülkemiz dünyaya çok büyük cevherler hediye etti. Er ya da geç kendi parlak beyinlerinden yararlanmayı da öğrenecek!"

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) akademik kariyerine devam ederken 2000 yılında ekonomi profesörü ünvanını aldı. Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomisi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.