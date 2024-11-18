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2024 3. çeyrek işsizlik verileri açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı 3'üncü çeyrekte işsiz sayısının 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi olduğunu ve işsizlik oranının %8,7 seviyesine düştüğünü bildirdi.

İşsiz sayısı 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı 3'üncü çeyrek (Temmuz-Eylül) İşgücü İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 12,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,6 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,2 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 54,3 olarak gerçekleşti

İşgücü 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 116 bin kişi artarak 35 milyon 840 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda ise yüzde 36,9 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 16,8 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 16,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,3, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 58,2'si hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 46 bin kişi, inşaat sektöründe 12 bin kişi, hizmet sektöründe 110 bin kişi artarken tarım sektöründe 32 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,6'sı sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,6 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,3 saat azalarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 26,5 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 olarak tahmin edildi. - İSTANBUL

2024 3. çeyrek işsizlik verileri açıklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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