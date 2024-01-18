2023 Yılında Türkiye'de Golf Turizmi 400 Milyon Euro Gelir Sağladı

2023 yılında Türkiye'de golf turizmi 17 sahasıyla 400 milyon euroluk gelir sağladı. Kişi başı turizm geliri bin 500 Euro ile 3 bin 500 Euro arasında değişiyor. Pazar payının yarısını Birleşik Krallığın oluşturduğu sektörde 2024 yılı beklentisi yüksek seviyede. Sektör temsilcileri devreye alınacak yeni tesislerin ve yapılacak organizasyonların her geçen gün etkisiyle golf turizminde gelirin artacağını tahmin ediyor.

Golf turizminin 2024 yılında pik seviyelerine ulaşacağı ve yapılacak yeni golf sahalarıyla golf turizminin getirisinin artacağı düşünülüyor. Türkiye genelinde toplamda 17 golf sahası varken bunun 15 tanesi Belek'te bulunuyor. Belek 15 golf sahasıyla yılda 250 milyon Euro turizme katkı sağlıyor. Türkiye'nin rakipleri olan İspanya'da 400, Portekiz'de ise toplamda 104 golf sahası bulunuyor. Türkiye'nin Golf turizmindeki pazar payı ile ilgili bilgi veren Şahin, "Birleşik Krallık neredeyse pazar payımızın yüzde 50'sini oluşturuyor. Yüzde 35 ile ikinci sırada Almanya geliyor ve kalan yüzde 15'i ise diğer Avrupa ülkeleri oluşturuyor."

"1 yılda 120 bin golfçü Belek'e geldi"

Belek'in Türkiye golf turizmi açısından merkez olduğunu belirten Cornelia Golf Club kurucusu Ali Şahin, "1 yıl içerisinde Belek'te yaklaşık 120 bin tane golfçü ağırlıyoruz. Buda yaklaşık 600 bin raunda golf demek. Bunun ekonomik katkısı yaklaşık 200 - 250 milyon Euro arasında olabiliyor. Bu özellikle kış dönemlerinde otellerin kapanmamasına ve otellerin açık kalmasına vesile oluyor. Böylelikle personelimiz işine devam ediyor. Tesislerimiz bu dönemlerde açık ve yoğun bir şekilde çalışıyor. Golf turizmini çok önemsiyorum. Turizmin çeşitlendirilmesi açısından çok önemli. Golfun özellikle Belek'te 15 tane golf sahasının olmasıyla çok önem arz ettiğini düşünüyorum" dedi.

"Türkiye golf turizminden bir yılda 400 milyon Euro gelir sağladı"

Türkiye genelinde bulunan 17 sahamızla 400 milyon Euro gelir elde edildiğini belirten Ali Şahin, "Türkiye toplamda 17 sahasıyla yılda 400 Milyon Euro gelire ulaştı. Golf turizminde yılda 5 milyar dolar civarında gelir elde eden İspanya, Portekiz gibi ülkelerle yarışıyor. Yeni golf destinasyonlarının açılması ve direkt uçuşların arttırılması, tüm yıla yayılan Turizm konsepti, üst segment ziyaretçi profiliyle önemli bir gelir kaynağı olan golf turizmimizi hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"15 golf sahasıyla 250 milyon Euro turizm geliri sağlandı"

Golf destinasyonunun arttırılması gerektiğini belirten Şahin, "Aslında baktığınızda küçük gibi görünüyor çünkü yaklaşık 50 milyar dolar turizm gelirimiz var. Orada 250 milyon Euro düşükmüş gibi duruyor ama özellikle kış döneminde 15 tane sahamızla yapıyoruz bu geliri. Bunun arttırılması için golf destinasyonunun arttırılması ve dolayısıyla golf sahasının arttırılması gerekiyor. Yeni bir takım girişimlerin olduğunu biliyorum. Özellikle Mersin, Didim ve İzmir gibi destinasyonların artmasıyla ilerde çok daha fazla gelire sahip olabiliriz. Portekiz yaklaşık 104 tane golf sahası olan ve yılda yaklaşık 7-8 milyar dolar gelir elde eden bir destinasyon dolayısıyla ne kadar golf sahası çok olursa o kadar geliriniz artabilir" dedi.

"2024 yılında golf turizmi en iyi sezonunu yaşayacak"

2024 yılında golf turizmi açısından en hareketli yıl olacağını belirten Şahin, "Pandemi döneminde tabi ki her turizm aktivitasyonunda olduğu gibi düşüş yaşadık. Bunun toparlanması çok uzun sürmedi. 2022 itibariyle tekrar normale döndük. 2023'de kötü değildik iyiydik ama 2024'te pik seviyelerimize ulaşacağımızı söyleyebilirim. Yani 2024 yılında en iyi sezonumuzu yaşayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de golf sahalarının artması gerekiyor"

Türkiye'de golfun oynanabilir bir spor haline gelmesinin gerektiğini belirten Şahin, "Almanya'da 800 bin tane, İsveç'de 600 bin tane, İngiltere'de 2,5 milyon tane golfçü var. Bunlar tamamen bu sosyal olguyla birlikte gelişen golf oynayan insanlar. Dolayısıyla ben de Türkiye'de, Golf sahalarının daha da büyümesini ve ulaşılabilir bir spor olarak sunulması taraftarıyım. Golf sahaları artması lazım. İnsanlar ne kadar çok golf oynarsa o kadar hayatlarına pozitif olumlu bir şey katacaklarını düşünürüm" şeklinde konuştu. - İSTANBUL