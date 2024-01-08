2023 Yılında Çiftçilere 63,4 Milyar TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında çiftçilerin hesaplarına toplam 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yatırıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılında 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Toprağa ektiği tohumu alın teriyle sulayan, emekle hasat yapan, tarımsal üretimimize güç katan çiftçilerimize desteklerimiz bu yıl da artarak devam edecek. Her zaman ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Toplam ödemenin; 42,9 milyar lirası bitkisel üretim, 14,9 milyar lirası hayvansal üretim, 4,9 milyar lirası kırsal kalkınma, 266 milyon lirası su ürünleri, 430 milyon lirası tarımsal Ar-Ge kalemlerinden oluştu.