2023 Kasım'da Türkiye'de Ciro Endeksi Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün Kasım ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksinin yıllık yüzde 66,1, aylık yüzde 3 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin ciro ile perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 Kasım'da yıllık yüzde 66,1 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 Kasım'da yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 98,7 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 71,3 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 61,2 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Kasım ayında aylık yüzde 3 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 Kasım'da aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 3,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 3,4 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,3 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 12,8 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, 2023 Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,7 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,8 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0,2 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, 2023 Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,7 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 79,8 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro, 2023 Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 80,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 86,7 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 56,6 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 3,6 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro, 2023 Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,2 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,4 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 arttı.