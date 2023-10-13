2023 Darıların Uluslararası Yılı Olacak

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırma ve Politika Genel Müdürlüğü, Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile iş birliğinde darı bitkisinin gıda güvenliğine katkısı, besin değeri ve zorlu iklim koşullarında üretim potansiyellerini vurgulamak için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Darının; sofralardaki yerini yükseltmek, besin değeri anlayışını artırmak ve yeni potansiyel kullanım alanlarını keşfetmek amaçlanıyor. Bu girişim; darıları tanıtmayı, alternatif bir tahıl grubu olarak potansiyellerini sergilemeyi, gastronomik niteliklerini vurgulamayı, gıda güvenliği ve iklim değişikliği ile mücadeledeki önemlerini vurgulamayı da amaçlayacak.

DARI, KİLİT BİR ÜRÜN

Çalışmalar ile kuraklığa dayanıklı olan darının, sürdürülebilir tarımsal gıda sistemlerinde önemli bir ürün olarak yetiştirilmesi ve tüketilmesi hedefleniyor. 'Unutulmuş ürün' olarak bilinen darının, çiftçilerin iklim şoklarına karşı dayanıklılığını artırarak, küçük çiftçilerin geçim güvenliğini yükseltmesi amaçlanıyor. Ayrıca darının gıda güvenliği ile sağlıklı beslenmenin sağlanmasına yardımcı olacak kilit bir ürün olduğu da belirtildi.

'ÖNEMLİ PAZARLAMA FIRSATLARI YARABİLİR'

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, darı bitkisinin doğal bir hazine olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde en yaygın olarak yetiştirilen darı türünün sorgum olduğu bilinmekte. Türkiye'de sorgumun yanı sıra fermente içecekler ve hayvan yemleri için de darı üretilmekte. Darı üretimi küçük aile çiftçilerine, özellikle de kadın üreticilere yeni istihdam olanakları için önemli fırsatlar yaratabilir. Darı unu, darı lapası, darı pirinci, darı makarnası, darı helvası, darı şurubu ve darı tatlıları gibi darıdan yapılan birçok gıda ürünü için özellikle glutensiz gıda alternatifi olarak önemli pazarlama fırsatları yaratılabilir. 'Unutulmuş ürün' olarak bilinen darı artık çiftçilerin iklim şoklarına karşı dayanıklılığını artırarak, küçük çiftçilerin geçim güvenliğini yükseltecek" dedi.

GLUTEN İNTOLERANSI İÇİN ALTERNATİF

Selışık, darının gıda güvenliğine, beslenmeye katkıda bulunacak ve yerel mutfağı zenginleştirecek, kuraklığa dayanıklı, sürdürülebilir alternatif bir tahıl grubu olarak büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Selışık, "Lif, vitamin ve mineraller açısından zengin olan darı, mineraller ve B vitaminleri gibi insan sağlığı için gerekli mikro besin kaynaklarını da içerir. Darı gluten içermediği için gluten intoleransı olan bireyler için son derece önemli bir alternatif tahıl olarak ön plana çıkıyor" diye konuştu.