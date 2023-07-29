2023 Araç Muayene Ücretleri ve Gecikme Cezaları

Motorlu taşıtların güvenliği için düzenli aralıklarla araç muayenesi yapılması zorunlu tutulmuştur. 2023 yılı için belirlenen araç muayene ücretleri ve gecikme cezaları açıklandı.

Motorlu taşıtlar, ulaşım konusunda hem bireysel hem de toplu kullanımda büyük bir öneme sahip. Bu yüzden araçların güvenli ulaşım için düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor. Can ve mal kaybına sebep olabilecek kazaların önlenmesi adına araç muayenesi yasal olarak zorunlu tutulmuş durumda. Karayolları Trafik Kanunu'na ait maddede belirtildiği üzere bütün motorlu taşıtlar, araç muayenesi yaptırmak zorunda.

2023 araç muayene ücreti ne kadar?

Araçların muayene sıklıkları ve ücretleri, araç türüne göre farklılık göstermekte. Araç muayene ücreti ise her sene değişiyor. Fiyatlar, araçların türüne göre de farklılık gösterirken, ücretler, Ulaştırma Bakanlığı ve TÜVTÜRK tarafından belirlenerek açıklanıyor. Ticari araç sahiplerinin her yıl muayene yaptırması gerekirken diğer araç türlerinin muayene geçerlilik süresi 2 yılda bir olarak hesaplanıyor.

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2023 yılı için de araç muayene ücretleri Ulaştırma bakanlığı ve TÜVTÜRK tarafından belirlendi. Araç sahipleri kendi araç tiplerine göre değişen ücretleri ödeyerek araçlarını muayene ettirebilirler. İşte 2023 yılı araç muayene listesi:

Araç Tipi2023 Muayene ÜcretiTraktör575,84 TLMotosiklet575,84 TLMotorlu Bisikletler575,84 TLOtomobil1130,44 TLMinibüs1130,44 TLKamyonet1130,44 TLRömork1130,44 TLYarı Römork1130,44 TLArazi Taşıtı1130,44 TLTır1528,10 TLOtobüs1528,10 TLKamyon1528,10 TLÇekici1528,10 TL

Gecikme cezası nasıl hesaplanır?

Diğer yandan araç muayene tarihini kaçıranlar için ise bir gecikme bedeli uygulanıyor. Buna göre muayene bedeli geciken ay başına yüzde 5 oranında artırılarak uygulanıyor. Diğer yandan muayene süresi tespit edilemeyen araçlardan ise bu kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2005 tarihinden itibaren her ay için yüzde 5 fazlasıyla tahsil edilerek tamamı hazine payı olarak aktarılmaktadır.

12 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun ise muayene ücretini geciktiren kullanıcılara önemli bir indirim sağlıyor.

Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla araç muayenesini süresinde yaptırmamış olan araç sahipleri, 30/9/2023 tarihine araç muayenelerini yaptırmaları durumunda; muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken yüzde 5 gecikme bedeli, yüzde 0,75 olarak uygulanacak.

Yeni kanun maddesine göre 30/9/2023 tarihine kadar araç sahipleri muayene ücreti ödemelerini aşağıda verilen örnekler gibi yapabilir:

3 ay gecikmiş bir otomobil 169,5 TL gecikme cezası yerine 25,4 TL

6 ay gecikmiş bir traktör 172,7 TL gecikme cezası yerine 25,9 TL

6 ay gecikmiş bir otobüs 458,4 TL gecikme cezası yerine 68,7 TL

1 yıl gecikmiş bir otomobil 678,2 TL gecikme cezası yerine 101,7 TL

2 yıl gecikmiş bir kamyon 1833,7 TL gecikme cezası yerine 275,8 TL

4 yıl gecikmiş bir minibüs 2543,5 TL gecikme cezası yerine 381,5 TL

4 yıl gecikmiş bir traktör 1295,6 TL gecikme cezası yerine 194,3 TL

Eğer muayene tarihini kaçırdıysanız, 30 Eylül tarihine kadar siz de indirimli muayene ücretlerinden yararlanabilirsiniz. Peki siz 2023 araç muayene ücreti ve yapılan gecikme indirimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.