2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum

Antalya'nın ücra bir köyünde yaşayan 25 yaşındaki genç girişimci, 2019 yılında aldığı 500 bin TL'lik faizsiz krediyle muz serası kurarak üretime başladı. 25 dönüm arazi üzerine kurulan serada üretim yapan genç çiftçi, enflasyonla birlikte eriyen kredi yükünü neredeyse bitirme noktasına geldi.

AYLIK 640 BİN TL KAZANIYOR

Genç girişimci, şu anda aylık 7 bin TL kredi borcu ödediğini, sadece bir işçi çalıştırdığını belirterek, net kazancının aylık 640 bin TL civarında olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Başarısını sosyal medyada paylaşan üretici, kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşım, tarım sektöründe gençlerin girişimcilik potansiyeline dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

İşte gündem olan o paylaşım;

ÇOĞU KİŞİ İNANMADI

Gönderinin altına yorum yapan sosyal medya kullanıcılarından bazıları böyle bir kazancın imkansız olduğunu belirterek "Muz yetiştiriciliğinde aylık sabit para kalmaz. Muz kış aylarında hasat edilir. 3-4 ay süre içerisinde hasadı yapılır", "Aylık değildir o, öyleyse ağlarım", "Ucuz krediden faydalanmış bir muzcu daha", "Sallayan sallayana", "Her yazılana inanmayın", "O dönem kredi çeken herkes köşeyi döndü" şeklinde yorumlar yaptı.