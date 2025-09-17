Haberler

2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 25 dönümlük muz serası kuran 25 yaşındaki genç girişimci, faizsiz krediyle başladığı üretimde bugün aylık 640 bin TL net kazanç elde ettiğini açıkladı. Başarısını sosyal medyada paylaşan çiftçi büyük ilgi görürken, birçok kullanıcı bu kazanca şüpheyle yaklaşarak "Aylık sabit gelir mümkün değil" yorumları yaptı.

Antalya'nın ücra bir köyünde yaşayan 25 yaşındaki genç girişimci, 2019 yılında aldığı 500 bin TL'lik faizsiz krediyle muz serası kurarak üretime başladı. 25 dönüm arazi üzerine kurulan serada üretim yapan genç çiftçi, enflasyonla birlikte eriyen kredi yükünü neredeyse bitirme noktasına geldi.

AYLIK 640 BİN TL KAZANIYOR

Genç girişimci, şu anda aylık 7 bin TL kredi borcu ödediğini, sadece bir işçi çalıştırdığını belirterek, net kazancının aylık 640 bin TL civarında olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Başarısını sosyal medyada paylaşan üretici, kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşım, tarım sektöründe gençlerin girişimcilik potansiyeline dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

İşte gündem olan o paylaşım;

2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum

ÇOĞU KİŞİ İNANMADI

Gönderinin altına yorum yapan sosyal medya kullanıcılarından bazıları böyle bir kazancın imkansız olduğunu belirterek "Muz yetiştiriciliğinde aylık sabit para kalmaz. Muz kış aylarında hasat edilir. 3-4 ay süre içerisinde hasadı yapılır", "Aylık değildir o, öyleyse ağlarım", "Ucuz krediden faydalanmış bir muzcu daha", "Sallayan sallayana", "Her yazılana inanmayın", "O dönem kredi çeken herkes köşeyi döndü" şeklinde yorumlar yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum, öfke nöbeti geçirmeye devam et

Erdoğan'dan "Kudüs bizim şehrimiz" diyen Netanyahu'ya yanıt
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
İşverenler şikayet ediyordu! MEB duyurdu, okullarda yeni dönem başlıyor

İşverenler şikayet ediyordu! Okullarda yeni dönem
Ailesini öldürmekle suçlanan doktor babayla ilgili yeni detay! Eşinin telefonundan çıktı

Ailesini öldürmekle suçlanan doktor babayla ilgili yeni detay
Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim

Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

yalaaan, yalaaan billahi yalaan.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

muzu YERSEN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zor günler geçiriyor! Aleyna Dalveren canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Zor günler geçiriyor! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.