Haberler

200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Bankası'nın iç denetimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ana hissedarı olduğu BKM'de 100 milyon TL'yi aşan kamu zararı tespit edildi. Eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener dahil 8 kişi tutuklandı. Şener'in 200 liralık banknotlarda imzası bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 6 Aralık 2024 tarihinde yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve bağlı ihalelerde usulsüzlükler tespit edildi.

ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Yapılan suç duyurusuna istinaden; Şüpheliler Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan, Hüseyin Halit Özdamar, Muhammed Güven, Çağkan Göktaş, İbrahim Şener, Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında gözaltı kararı verildi.

İHALELERDE USULSÜZLÜK

TCMB'nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen 'Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi' ile 'Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi'nde usulsüzlük tespit edildi.Ayrıca 'Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.' ve 'Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden ihale düzenlenmeden gerçekleştirilen hizmet alımları, yurt dışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden yapılan ödemeler ile eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş'a tahsis edilen kurumsal kredi kartının kullanımına ilişkin usulsüzlükler ve mevzuata aykırılıklara dair de soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 10 Ekim'de operasyon yapıldı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 200 liralık banknotlarda imzası bulunan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan ve Muhammed Güven tutuklandı. Şüphelilerden Çağkan Göktaş, İbrahim Şener ve Hüseyin Halit Özdamar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında oldukları tespit edilen Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında ise yakalama kararı talep edildi.

200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi

Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

Kimse beklemiyordu! Açılışı Kürtçe sözlerle yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFERİT YILMAZLI:

Devletin en güvenilir olması gereken kurumlarında bile çürümüslük,yolsuzluk diz boyu...Bu düzen Hukuk geri gelmediği sürece daha da kötüye gidecek

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Karacabey:

Tuz kokmuş tuz

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBağdatlı:

Bütün ülke suça bulaşmış ya vay ansını 1 gündemi oldu bütün bu işler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

turpun büyüğüne sıra ne zaman gelecek.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkarprensi5134:

garip ama dikkatimi çeken şu oldu isminin başında Dr.olan başkan yardımcısı olmayan başkan :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Yer: Konya! Yaptıkları rezilliğe çarşafı alet ettiler

Yer: Konya! Yaptıkları rezilliğe çarşafı alet ettiler
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Cole Palmer'den Chelsea'yi yıkan haber

Yıldızı futbolcudan çok kötü haber
Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.