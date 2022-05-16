2 TL'ye satılan lahmacun, sosyal medyanın gündemine oturdu: Vallahi çok güzeldi - Haberler

Sosyal medyada bir vatandaş, henüz hangi şehirde olduğu bilinmeyen bir seyyar satıcıdan 2 TL'ye lahmacun satın aldı. Lahmacunu hazırlandığı sırada videoya kaydeden vatandaş, daha sonra ise yaşadığı deneyimi paylaşarak, lahmacunun son derece lezzetli olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA ÇIKTI

Vatandaşın konuyu sosyal medya hesabından gündeme getirmesinin ardından ise konuyla ilgili tartışma başladı. Çok sayıda kullanıcı, "Bir yanlışın var, 2 TL'ye lahmacun mu satılır" diye eleştiride bulundu.

DESTEK ÇIKANLAR DA VAR

Ancak karşı yorumlar da geldi. Bazı vatandaşlar, aynı lahmacundan kendilerinin de tattığını ve lahmacunun lezzetli ve temiz olduğunu dile getirdi. Bir kullanıcının "Vallahi çok güzeldi" yorumu ise tebessüm ettirdi.

İşte konuyla ilgili yapılan bazı yorumlar:

- Dürüst olalım. "Lüks istemiyorum böyle bir lahmacun yeter." diyenler var mı?

-Ne eleştiriyorsunuz be, ben de yedim. Vallahi çok güzeldi.

- Domates marulu yıkarken harcanan su bile iki lira

- İki lirayı yesen daha sağlıklı olur

- Hocam ayran dahil 2 TL, süper bir deneyim

- Adres verinde yanlışlıkla gitmeyelim