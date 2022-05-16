2 TL'ye satılan lahmacun, sosyal medyanın gündemine oturdu: Vallahi çok güzeldi - Haberler

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2 TL'ye satılan lahmacun, sosyal medyanın gündemine oturdu: Vallahi çok güzeldi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
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Sosyal medyada bir vatandaş tarafından yapılan paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Vatandaş, 2 TL'ye satılan lahmacundan yediğini ve tadını beğendiğini belirtti. Aynı lahmacundan yiyen bir başka vatandaş ise "Vallahi çok güzeldi" yorumunu yapınca "2 TL'ye lahmacun mu olur?" tartışması başladı.

Sosyal medyada bir vatandaş, henüz hangi şehirde olduğu bilinmeyen bir seyyar satıcıdan 2 TL'ye lahmacun satın aldı. Lahmacunu hazırlandığı sırada videoya kaydeden vatandaş, daha sonra ise yaşadığı deneyimi paylaşarak, lahmacunun son derece lezzetli olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA ÇIKTI

Vatandaşın konuyu sosyal medya hesabından gündeme getirmesinin ardından ise konuyla ilgili tartışma başladı. Çok sayıda kullanıcı, "Bir yanlışın var, 2 TL'ye lahmacun mu satılır" diye eleştiride bulundu.

DESTEK ÇIKANLAR DA VAR

Ancak karşı yorumlar da geldi. Bazı vatandaşlar, aynı lahmacundan kendilerinin de tattığını ve lahmacunun lezzetli ve temiz olduğunu dile getirdi. Bir kullanıcının "Vallahi çok güzeldi" yorumu ise tebessüm ettirdi.

2 TL'ye satılan lahmacun, sosyal medyanın gündemine oturdu: Vallahi çok güzeldi

İşte konuyla ilgili yapılan bazı yorumlar:

- Dürüst olalım. "Lüks istemiyorum böyle bir lahmacun yeter." diyenler var mı?

-Ne eleştiriyorsunuz be, ben de yedim. Vallahi çok güzeldi.

- Domates marulu yıkarken harcanan su bile iki lira

- İki lirayı yesen daha sağlıklı olur

- Hocam ayran dahil 2 TL, süper bir deneyim

- Adres verinde yanlışlıkla gitmeyelim

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Sosyal Medya, Yaşam, Ekonomi, Haberler

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