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2.1 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi çiftçilere aktarılacak

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Destekleme ödemeleri, hububat, lisanslı depoculuk ve kırsal kalkınma yatırımları için yapılacak.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Üretime değer verip çiftçileri desteklediklerini belirten Yumaklı, "2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

DESTEKLER BİRÇOK İLİ KAPSAYACAK

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 1 milyar 997 milyon 350 bin lira, lisanslı depoculuk için 94 milyon 29 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için de 72 milyon 943 bin lira olarak belirlendi. Hububat desteği, Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon ve Isparta illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecek.

2.1 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi çiftçilere aktarılacak
Kaynak: AA / Sehernur Karsu - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

ufff ne para be ..hepsı ıhya oldu :))

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Haber Yorumlarıvatandaş:

bu para çiftçiye çok veriliyormuş gibi yazılıyor. çiftçi hane başı ne kadar destek yazsalar gülünç rakamı görecek herkes.

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