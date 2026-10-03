15 yıldır arıcılık yapan Enver Külter, Beytüşşebap'ta yüksek bal verimi bekliyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde zorlu doğa şartlarına rağmen arıcılık yapan Enver Külter, 15 yıldır sürdürdüğü mesleğinde bu yıl yüksek rekolte beklentisiyle bal hasadına hazırlanıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato ve Kel Mehmet dağlarının arasında, Hizil Çayı kenarında 15 yıldır arıcılık yapan Enver Külter, bu yıl bal veriminin geçen yıla göre oldukça yüksek olacağını belirterek hasat için gün sayıyor. Dedelerinden miras kalan arıcılığı sürdüren Külter, bölgenin doğal florasında ürettikleri balın Türkiye'nin en kaliteli balları arasında olduğunu söyledi.

Kato ve Kel Mehmet dağlarının arasında bulunan Hizil Çayı çevresinde arıcılık yapan Külter, dedelerinden kendilerine miras kalan mesleği yaşatmaya devam ediyor. Yıllar önce modern kovanların bulunmadığı dönemlerde dahi atalarının sepetlerde arı yetiştirerek bal ürettiğini anlatan Külter, arıcılığın aile içerisinde nesilden nesile aktarıldığını söyledi.

Dedelerinden öğrendi, 15 yıldır sürdürüyor

Arıcılığın kendileri için yalnızca bir geçim kaynağı olmadığını belirten Külter, mesleğin aileden gelen bir miras olduğunu ifade etti. Külter, "Dedelerimizden kalma bir meslektir. Bunu onlardan öğrendik. Her ne kadar eskiden kovan olmasa da sepetlerde arıları ballandırıyorlardı. Gelişmiş bir arıcılık değildi ancak onlardan bir şeyler öğrendik. 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Arıcılığa başladım ve arıcılık ile uğraşıyorum" dedi.

Dağların arasında doğal bal üretimi

Beytüşşebap'ın yüksek rakımlı ve zengin bitki örtüsüne sahip bölgelerinde arıcılık yapan Külter, ürettikleri balın kalitesine dikkat çekerek, bölgenin doğal yapısının arıcılık açısından önemli bir avantaj sağladığını söyledi. Külter, "Türkiye'deki en kaliteli ballardan birisini de biz üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl rekolte yüzleri güldürüyor

Arıcıların en yoğun ve heyecanlı dönemlerinden biri olan bal hasadı için hazırlıklarını sürdüren Külter, bu yılki verimin geçen yıla oranla daha yüksek olduğunu belirtti.

Bu yıl sezonun kendileri açısından oldukça verimli geçtiğini dile getiren Külter, "Bu sene verim geçen seneye göre çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bu sene verim çok yüksek" diye konuştu.

Hasat döneminin yaklaşık bir hafta ile 10 gün sürdüğünü anlatan Külter, arıcılığın yorucu olduğu kadar kendilerine büyük mutluluk da verdiğini söyledi.

"Güzel bir petek çıkardığımızda daha çok neşeleniyoruz"

Bal hasadının kendileri için adeta bir şenlik havasında geçtiğini ifade eden Külter, arıların emeğiyle oluşan petekleri kovanlardan çıkardıkları anların kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Külter, "Hasat dönemi bir hafta, 10 gün sürüyor. Hem eğleniyoruz, hem yoruluyoruz. Ne zaman güzel bir petek çıkarttığımız zaman daha güzel bir hava alıyormuşuz gibi oluyor. Daha neşeleniyoruz" dedi.

Arılar ekim ayında kış hazırlığı için indirilecek

Külter, arıların dağlardaki konumlarının ise hava şartlarına bağlı olarak ekim ayında değiştirileceğini belirtti. Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte arıları daha uygun alanlara indirmek zorunda kalacaklarını ifade eden Külter, "Arılarımızın dönüşü 10'uncu ayın 10-20 tarihleri arasında, hava durumuna bağlı olarak olacak. Havaların soğuması ve yağışların başlaması ile birlikte mecburen indirmek zorunda kalacağız" şeklinde konuştu.

Kato ve Kel Mehmet dağlarının arasında, Hizil Çayı'nın çevresindeki zorlu coğrafyada sürdürülen arıcılık, bölgenin doğal zenginliği ile yıllardır devam eden geleneksel üretim kültürünü bir araya getiriyor. 15 yıldır arıların peşinden dağlara çıkan Enver Külter ise bu yıl kovanlardan çıkacak peteklerde yüksek verimin sevincini yaşamayı bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı