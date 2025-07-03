15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan, 13 gün sonra korgeneralliğe terfi ettirilen ve 2020'de de kadrosuzluk gerekçesiyle emekli edilen Zekai Aksakallı'nın Ordu Yardımlaşma Kurumu'na (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Atama bilgisi, kurumun internet sitesindeki "Yönetim Kurulu Başkanı" sayfasında da ilan edildi. Karar öte yandan, OYAK çalışanlarına gönderilen e-postada "2016'dan bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan (E) Tümg. Sayın Mehmet Taş, bu kıymetli görevi bugün itibarıyla (E) Korg. Sayın Zekai Aksakallı'ya devretmiştir" denildi.

ZEKAİ AKSAKALLI KİMDİR?

1959 Erzurum doğumlu olan Zekai Aksakallı, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında "Özel Kuvvetler Komutanı" olarak darbecilere karşı gösterdiği tutumla öne çıkmıştı.

Aksakallı, darbe girişiminin seyrini değiştiren en önemli isimlerden biri olarak hafızalara kazınmıştı. Aksakallı, darbe girişiminin gerçekleştiği gece birçok kez MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la irtibat sağladı. Telefon görüşmelerinde Aksakallı önceden tahmin ettikleri FETÖ'cü generallerin isimlerini Fidan'la paylaştı. Aksakallı, 15 Temmuz'un gidişatını değiştirecek konuşmayı gerçekleştirdi.

ÖMER HALİSDEMİR'E "VUR" EMRİNİ VERDİ

Yaklaşık 3 yıldır koruma astsubaylığı görevinde bulunan Ömer Halisdemir'e darbeci General Semih Terzi'yi vurması emrini veren Aksakallı, Halisdemir ile arasında yaşananları şöyle anlattı:

"Özel Kuvvetler Komutanı makamında koruma nöbetçiliği görevi yapan Ömer Halisdemir ile Koruma Astsubayı Makbul Uluğ vasıtası ile irtibata geçerek Özel Kuvvetler Karargâhı içerisinde darbecilerin başı olan Albay Ümit Bak ve darbeci Yarbay Mehmet Ali Çelik'in ne yaptıklarını, takip etmesini ve fırsat bulursa etkisiz hale getirmesi talimatını verdim. Durumun takibi ile ilgili Ömer Halisdemir ile 8 defa görüştüm. Yaklaşık 3 yıldır Ömer Halisdemir bana koruma astsubayı olarak görev yapıyordu. Ömer Halisdemir güvendiğim bir askerdi. Son görüşmemizde ona 'Semih Terzi'nin hain, darbeci olduğunu, vatanımız ve milletimiz adına onu vurması emrini verip, bunun sonunda şehadet olduğunu söyleyip, hakkını helal etmesini' istedim. O da 'sonuna kadar helal olsun baş üstüne komutanım' dedi. Helalleştik."