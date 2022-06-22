15 dakika süren dolu, 500 dönüme ekilen arpayı yok etti

ESKİŞEHİR'de son dönemlerde etkili olan sağanak, nisan ayından bu yana kuraklık endişesi taşıyan çiftçilerin yüzünü güldürürken, Danişment Mahallesi'nde gece 15 dakikalık dolu, yaklaşık 500 dönüm arazide ekili arpayı yok etti. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Tarladaki ürünlerin tamamı zarar görmüş. Çünkü ekin başaktan ayrılmış, dane yere dökülmüş. Bu açıdan bu bölgede çok büyük zarar var" dedi.

Türkiye'de Konya'dan sonra en büyük 'tahıl ambarı' olarak bilinen Eskişehir'de, bu yıl 1 milyon 700 bin dekarda buğday, 1 milyon 50 bin dekara ise arpa ekildi. Çiftçiler, arpa ve buğdayın yanı sıra mısır, pancar ve ayçiçeği ekimi de yaptı. Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de son 10 günde metrekareye yaklaşık 194,7 kilogram yağış düştü. Nisandan bu yana kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler, verimin artacağını ifade ederek yağışların tarlalarda ekili buğday ve arpa için 'can suyu' olduğunu ifade etti.

Tarlası zarar gören çiftçilerden Mithat Ek ise, dolu ile mahsulün tamamen zarar gördüğünü belirterek, "Dolu yağışından dolayı, arazimizdeki arpaların hepsini dolu vurdu. Çoğu yerde yüzde 100 hasarlı yerler var. Bunlara sigorta da yaptırmadık. Devletten bu zararın karşılanmasını bekliyoruz. Yağış tahminen 15 dakika kadar sürdü. Komşular geldiğinde burada 4 parmak kadar dolu varmış. Biz sabah gelip kontrol ettik. Görüldüğü gibi yüzde 100 zararımız var. Sigortamız olmadığı için mahsul gitti" diye konuştu.