142 Saka Kuşu Doğaya Salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen operasyonla ele geçirilen 142 saka kuşunun, doğaya salındığını bildirdi.

Çokçetin, Nsosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kütahya'nın Gediz ilçesi Çukurören Köyü'nde, ağ ile saka kuşu yakalandığı yönünde gelen ihbar üzerine ekiplerin, kolluk kuvvetleriyle birlikte harekete geçtiğini belirtti.

Şahsın, yakalandığını ifade eden Çokçetin, şunları kaydetti:

"Kafes içinde 142 adet saka kuşu, kuşları yakalamak amacıyla kullanılan bir ağ ve iki ses cihazı ele geçirildi. Şahıs hakkında, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten dolayı idari işlem uygulandı. 142 saka kuşu, kolluk kuvvetlerimizle birlikte yeniden doğaya salındı. Yaban hayatını korumak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."