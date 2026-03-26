14 ildeki 54 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı

Maliye Hazinesi'ne ait 14 ildeki 54 taşınmaz, özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanacak ve elde edilen gelir Milli Savunma Bakanlığı projelerinde kullanılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre üzerindeki yapılarla birlikte Ankara'da 27, Aydın'da 1, Balıkesir'de 1, Bolu'da 1, Hatay'da 3, İstanbul'da 6, İzmir'de 1, Kayseri'de 3, Kırklareli'de 1, Kocaeli'de 2, Malatya'da 2, Muğla'da 1, Tekirdağ'da 2, Yalova'da 3 taşınmaz özelleştirilecek.

Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme haklarının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek.

Özelleştirmeden elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra Milli Savunma Bakanlığınca bina, tesis, lojman yapımında ve Stratejik Hedef Planı Yılı Programı'nda yer alan inşaat planındaki faaliyetler ile bakanlıkların yatırım programında kullanılmak üzere Hazineye aktarılacak.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti

Türk tankerine dron isabet etti! Su alan dev gemi acil yardım istedi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında

2 ülkeyi açık açık tehdit ettiler: Altyapı haritası masamızda duruyor
Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı

Rapçi Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'na zehir zemberek sözler
Trump, Netanyahu'nun İran'ı kana bulayacak teklifini reddetti

Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş
Köyünde yürüyüş yaparken buldu! Milyonlarca yıllık

Köyünde yürüyüş yaparken buldu! Milyonlarca yıllık
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında

2 ülkeyi açık açık tehdit ettiler: Altyapı haritası masamızda duruyor
Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi

Evladını vahşice katleden annenin isteği mahkemeye damga vurdu
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı