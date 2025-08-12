13. WCI Forum, Türkiye'deki üreticileri Afrika'daki dış ticaret firmalarıyla buluşturmayı hedefliyor

Dünya Sektörler Arası İşbirliği (WCI) Forumu Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, İstanbul'daki 13. WCI Forum'da Türkiye'deki üreticileri Afrika'daki dış ticaret firmalarıyla bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bengisu, 13-14 Ağustos'ta Bakırköy'deki WOW İstanbul Hotel'de gerçekleştirilecek 13. WCI Forum'a ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'nın potansiyelini anlamak için Türkiye'nin Afrika Kıtası'nda rekabet halinde olduğu çeşitli üretici ve ticaretle ilgili güç odaklarının rakamlarına bakması gerektiğine işaret etti.

Avrupa Birliği'nin Afrika Kıtası ile 356 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamış durumda olduğunu belirten Bengisu, "Çin, Afrika Kıtası ile 288 milyar dolar ticaret hacmi yakalamış durumda. Hindistan, 122 milyar doları yakalamış durumda. İlginç olan Birleşik Arap Emirlikleri, 64 milyar doları yakalamış durumda." diye konuştu.

Bengisu, Afrika Kıtası'nın dünyanın çeşitli ticaret, güç, yatırım ve ihracat odaklı merkezlerinin radarında olduğunu ifade ederek, "Afrika, Türkiye için de çok önemli bir potansiyel barındırıyor. Ayrıca dünyanın üretmeye devam etmesi için bir talebe ihtiyacı var. Yine üretmeye devam etmesi için üretimde çalışacak, üretimi destekleyecek insan kaynağına ihtiyacı var. Tarımın, gıdanın sürdürülebilirliğini sağlaması için ekilmemiş, zarar görmemiş toprağa ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün 1,4 milyarlık nüfusa sahip olan Afrika Kıtası'nın 2050 yılında 2,5 milyara ulaşacak nüfusuyla bir potansiyel barındırdığını dile getiren Bengisu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu potansiyel neye işaret ediyor? Önümüzdeki 30 senede 350 milyonluk yeni bir orta sınıf ihracat ve ticaretle ilgili bir müşteri kitlesi yaratılıyor. Bir yeni insan kitlesi yaratılıyor. Dolayısıyla bu 350 milyonluk yeni kitle Afrika'da doğuyor. Dolayısıyla onların talepleri de dünyanın çeşitli üretici ülkelerini buraya yatırıma, buraya hazırlığa yoğunlaştırıyor. Yine 2,5 milyarlık büyüyen nüfus, kozmetikten medikale, inşaattan mobilyaya, tekstilden gıdaya, tarıma yepyeni bir talebin doğacağı önemli bir potansiyele işaret ediyor."

Bengisu, kolektif bir aklın olduğunu ve bütün Çin'in Afrika ile ihracatı ve ticareti artırmaya çalıştığını ifade ederek, "Avrupa Birliği en küçük ülkesinden en büyük ülkesine kadar 'Afrika ile ilgili neler yapabiliriz' diyor. Finlandiya'nın, İsveç'in Başbakanları Kenya'ya ticaret turları yapıyor. İtalyanlar KOBİ'lerle, Fransızlar KOBİ'lerle turlar yapmaya başlıyor. Rusya bir atak peşinde. Suudi Arabistan, Afrika ile ticaret hacmini 15 milyar dolarlar seviyesinde çıkarma hedefine doğru adım adım gidiyor." diye konuştu.

"Afrika ile ticaret hacmi uçak koltuğuna binen insan sayısıyla doğru orantılı artıyor"

Utku Bengisu, dünyada bir şeyler üreten, dünya ekonomisinden pay sahibi olmayı, daha fazla pay almayı isteyen her ülke ve her bölgenin Afrika ile ilgili bir strateji geliştirdiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin şu anda mevcut 36,5 milyar dolarlık ticaret hacmini artırmak istiyorsa Afrika üzerinde ihtisaslaştırılmış bir strateji merkezi kurması gerektiğini aktaran Bengisu, şunları kaydetti:

"Bir Afrika Bakanlığı kurulabilir, bir Afrika stratejik eylem merkezi kurabiliriz, bir Afrika daimi temsilcisi atayabiliriz. Ticaret Bakanlığı özelinde Afrika özellikli, Afrika'ya ihtisaslaştırılmış bir ihracat kümelenmesi, UR-GE kümelenmesi kurabiliriz. Türkiye'nin bütün bölgelerinden 81 vilayetten üreticilerin Afrika ile ilgili bir küme etrafında toplanıp, sektörden bağımsız olarak Afrika odaklı bir ihracat kümelenmesi kurup, onları 12 ay boyunca Afrika'ya sürekli seyahat eder hale getirip, bu büyük kümenin paydaşlarından bir bölümünü bir ay bir ülkeye göndererek diğer bölümünü başka bir bölgeye göndererek, ticareti, yatırımı artırabilecek bağlantılar sağlanabilir.

Yine bölgelerde, OSB'lerimiz ticaret odalarımız bünyesinde genç ihracatçılarımızın çalıştığı, üniversitelerde okuyan Afrikalı öğrencilerin çalıştığı, ihracat istihbarat strateji merkezleri kurulabilir. Bunlar Türkiye'nin bugüne kadar çok uğraşmadığı bir alan olan veri sağlama konusunda çalışmalar yapabilir. Bunun dışında Ticaret Bakanlığımızın Afrika ile ilgili özellikle lojistik avantajlar sağlayabilecek bazı teşvik mekanizmalarını devreye alması bizim Çin ile Hindistan ile Birleşik Arap Emirlikleri ile de doğrudan rekabetimizi hemen etkileyecek kısa sürede sonuç alabileceğimiz önlemler."

Bengisu, Afrika ile ticaret hacminin uçak koltuğuna binen insan sayısıyla doğru orantılı arttığını belirterek, Etiyopya'nın Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ile ticaret hacminin arttığını, Türkiye ile azaldığını, yolcu sayılarının da bu doğrultuda olduğunu söyledi.

İş insanlarına vizelerin kolay verilmeye başlandığı zaman ilişkilerin geliştiğini vurgulayan Bengisu, "Türkiye oraya kolay gidebiliyor. Afrika'dan bize kolay iş insanları gelebiliyor. Bu etkileşim de ticareti doğuruyor." dedi.

"54 Afrika ülkesinin 49'undan 2 binin üzerinde oyun kurucuyu ağırlayacağız"

Utku Bengisu, Avrupa Bölgesi'nin şu anda yaşlandığına dikkati çekerek, son 10 yılda Orta Doğu'da Çin yatırımlarının 10 kat arttığına ve Orta Asya'da Çin'in yatırımlarının 10 katın üstünde arttığını bildirdi.

Türkiye'nin coğrafyasının gitgide daha da daralan bir ticari jeopolitik düzleme doğru sıkıştırıldığını belirten Bengisu, "Bize yeni tüneller lazım, ışığı gösterecek yeni kaçış rotaları lazım. Afrika bence bu rotalardan biri olacak." diye konuştu.

Bengisu, 13. WCI Forum'da temel amaçlarının Anadolu ile Afrika'yı birleştirmek olduğunu kaydederek, şunları aktardı:

"Anadolu KOBİ'leri, Afrika'yı tanımalı. Isparta, Gaziantep, Karaman, Sinop, Amasya, Kayseri, Konya, Aydın ve Manisa'da üretici olan firmalarımız kendisine Gana'dan Sierra Leone, Kenya, Burkina Faso, Nijerya'dan yeni kontaklar yakalasın istiyoruz. Bu kontaklar da kendi ülkelerine Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Hindistan'dan, Çin'den mal getiren kontaklar olsun ki o pratiği, o yeteneği olan kontakları biz alalım, onlara bir değişik şehri anlatalım. Biz WCI Forum'a katılımcılar getirmeye başladıktan sonra Van hiç almadığı kadar Afrika'dan ziyaretçi almaya başladı. Togo Ticaret Odası'nın resmi internet sitesinde Van'ın tanıtım materyalleri yayınlandı geçtiğimiz ay. Dolayısıyla bizim tam olarak amacımız WCI Forum'da Türkiye'deki üreticileri Afrika'daki dış ticaret firmalarıyla, aracılık hizmetleri sunan firmalarla, oyun kurucularıyla buluşturup buradan yeni bir ticaret hacmi doğurmak, ülkemizin üretimine ve ihracatına, Afrika'daki yatırıma da katkı sunabilecek yeni işbirliklerinin potansiyelini artırmak."

13. WCI Forum'da çeşitli Afrika ülkelerinden konuk bakanların da bulunacağını belirten Bengisu, "Türkiye'den 300'ün üzerinde iş insanıyla bu sefer rekor sayıda bir ziyaretle 54 Afrika ülkesinin 49'undan 2 binin üzerinde oyun kurucuyu ağırlamak üzere İstanbul'da hazırlıklarımıza başlamış durumdayız." dedi.