1000 Yatırımlar Holding ve Huawei'den Stratejik İşbirliği Anlaşması

1000 Yatırımlar Holding ve Huawei, sürdürülebilir teknolojiler ve dijitalleşme alanlarında stratejik işbirliği gerçekleştirmek üzere mutabakat anlaşması (MoU) imzaladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki Huawei Cloud Türkiye Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen imza törenine, 1000 Yatırımlar Holding Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Abdik, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Ardan Küçük, Huawei Cloud Türkiye Genel Müdürü Ray Rui ile her iki şirketin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Şirketler arasında uzun vadeli bir ortaklığın başlangıcını işaret eden bu anlaşma, Huawei'nin teknolojik gücü ve 1000 Yatırımlar Holdingin yenilikçi vizyonunu bir araya getirecek.

Huawei ve 1000 Yatırımlar Holding, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı bir gelecek için dijital çözümler üretmek ve küresel pazarda toplumsal fayda sağlayacak somut projelere öncülük etmek için çalışacak.

Taraflar, bu anlaşmayla, yerel ve uluslararası pazarda teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli gelişmeler gerçekleştirmeyi hedefliyor. Akıllı şehir uygulamaları ve yenilenebilir enerji projeleriyle topluma değer katan çözümler geliştirilmesi, kurumların ve bireylerin dijital dönüşüm süreçlerine hız kazandırılması planlanıyor.

"Geleceği şekillendirme vizyonumuzun somut bir göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen 1000 Yatırımlar Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Abdik, Huawei ile imzaladıkları mutabakat anlaşmasının, geleceği şekillendirme vizyonlarının somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Abdik, "Teknolojik inovasyon, sürdürülebilir enerji ve akıllı şehir uygulamaları gibi stratejik alanlarda geliştireceğimiz ortak projelerle, Türkiye ve Avrupa'nın dijital dönüşüm sürecine katkı sağlamak istiyoruz. Bu işbirliğinin, sadece şirketlerimizin değil, toplumun tamamının uzun vadeli yararına olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Cloud Türkiye Genel Müdürü Ray Rui de yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişen dünyasında 1000 Yatırımlar Holding ile işbirliklerinin, Türkiye için misyonlarını ve yerelde yenilik sunma konusundaki kararlılıklarını vurguladığını bildirdi.

Rui, "Bu ortaklığın, müşterilerimize üst düzey yapay zeka hizmetleri sunma konusundaki bağlılığımızın önemli bir göstergesi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.