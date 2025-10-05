100'ün üzerinde markaya üretim yapıyordu! Türkiye'nin tekstil devi resmen iflas etti

Küresel ekonomik kriz Türkiye'de de çok sayıda firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son şirket yarım asır önce kurulan Karbel Tekstil oldu.

MAHKEME İFLASINA HÜKMETTİ

Girdiği finansal krizin ardından başvurusu üzerine koruma alan şirketin konkordato süreci mahkemeden çıkan kararla son buldu. Geçen hafta görülen davada mahkeme, şirket için daha önce verilen koruma ve tedbir kararlarını kaldırarak iflasına hükmetti. Böylece Karbel de ekonomik darboğaz nedeniyle iflas eden tekstil firmaları arasına girmiş oldu.

ÜRETİMİNİN YÜZDE 93'Ü AB VE ABD'YE

Sitesinde yer alan bilgilere göre, 1996'da kurulan Karbel, binin üzerinde çalışanıyla dünya çapında 101'den fazla markaya hizmet veriyor. Şirket aynı zamanda, üretiminin yüzde 93'ünü AB ve ABD pazarlarına ihraç ediyor.