1 Temmuz itibarıyla kira zammı sınırlaması kalkıyor. 1 Temmuz öncesi açılan kira tespit davaları bu durumdan etkilenmeyecek. Kira tespit davalarında kiralar bölgedeki emsallere göre belirlenecek, zam sınırlamasının kalkmasıyla bir ilgisi bulunmayacak.

Türk Borçlar Kanunu'na 8 Haziran 2022'de eklenen geçici madde ile konut kiralarına yüzde 25 kira artış zam sınırı getirilmişti. Bu uygulama 1 Temmuz 2024 itibariyle kalkacak kira zamları son 12 ayın TÜFE oranlarına göre hesaplanacak. 1 Temmuz öncesi mülk sahipleri tarafından açılan kira tespit davaları bu durumdan etkilenmeyecek. Avukat Arabulucu Dr. Umut Metin, yüzde 25 zam sınırlamasının kalkmasının 1 Temmuz öncesi açılan kira tespit davalarını etkilemeyeceğini söyledi. Metin, "Mevcut kira tespit davalarının yüzde 25 zam sınırının kalkmasıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Mevcut davalarda kira tespitleri bölgedeki emsallere göre belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Yüzde 25 kira zam sınırının kalkması ile ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Arabulucu Umut Metin, "Mevcut kira tespit davalarının yüzde 25 düzenlemesi ile herhangi bir bağı bulunmamaktadır. 1 Temmuz sonrası yüzde 25 zam sınırlamasının kalkacağı bildirilmişti. Yeni dönemde TÜFE oranlarına göre zam yapılacaktır. Mülk sahipleri tarafından istenilen oran kadar zam yapılabilecek algısı olmamalı. 1 Temmuz sonrası yenilenecek kira sözleşmelerinde zam oranı son 12 ayın TÜFE rakamları baz alınarak yapılacaktır. Geçmiş 2 yılda yüzde 25 zam yapıldıysa yeni dönemde geçmiş 2 yıldaki farkları da TÜFE rakamlarına ekleyerek zam yapılamaz" dedi.

"Yeni kira sözleşmeleri maksimum son 12 yıllık TÜFE ortalamasına göre yapılır"

Kira zam oranlarının son 12 aylık enflasyon ortalamasının üstünde olamayacağını belirten Metin, "Yeni kira sözleşmeleri maksimum son 12 yıllık TÜFE ortalamasına göre yapılır. Sözleşmelerde farklı zam oranlarında anlaşılmış olabilir. Böyle durumlarda da sözleşmedeki zam oranı TÜFE'nin altındaysa anlaşılan sözleşmedeki oran geçerlidir. Eğer sözleşmedeki oran TÜFE'nin üstüne çıkmışsa TÜFE oranları geçerlidir" diye konuştu.

"Geçmişe dönük kira farkı mülk sahibine ödenir"

Metin, kira tespit davalarında hakimin hükmettiği kira bedelinin geçmişe dönük farkının kiracı tarafından mülk sahibine ödeneceğini söyledi. Metin, "Kira tespit davaları olduğunda davalar uzun sürebiliyor. Kira tespit davaları, hakim tarafından mülkün emsallerine göre fiyatının belirlenmesidir. Taraflar dava öncesi arabulucu ile anlaşamadıysa dava sürecinde hakimin kararı beklenir. Dava sürecinde kira düşük ise hakim daha yüksek bir kiraya hükmettiyse geçmişe dönük kirayı kiracı ödemek zorundadır. Dava ne kadar uzun sürdüyse hakimin hükmettiği kira ile dava öncesi kira arasındaki fark kiracı tarafından faizsiz olarak öder. Toplumumuzda empati yaparak dava öncesi sorunları çözmek bir fırsattır. Arabuluculuk bu fırsatları mümkün kılıyor, toplumsal barışa hizmet ediyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL