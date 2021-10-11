Yüzde 70'i tamamlandı, 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüzde 70'i tamamlandı, 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yüzde 70'i tamamlandı, 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Tokat'ın Turhal ilçesinde temel yüksekliği 121 metre olacak olan baraj tamamlandığında 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

TURHAL, TOKAT (İHA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde temel yüksekliği 121 metre olacak olan baraj tamamlandığında 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve Turhal Kaymakamı Ali Gökay ile birlikte baraj ve sulama yatırımlarını yerinde inceledi. Vali Balcı, Turhal barajın yüzde 70'i tamamlandığını belirterek, "2023 yılında içme suyu sisteminin tamamlanması hedefleniyor. Bittiğinde Kazova, Turhal ve Yazıtepe Ovalarında 43 bin 660 dekar tarım alanını sulayacak. Turhal'ın içme-kullanma suyu ihtiyacını temin edecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Vali Balcı, ayrıca Çekerek Barajı 1. kısım sulama inşaatında yapılacak olan 16 bin 170 metre uzunlukta, 3.80 m çapında ana boru hattı çalışmasını da yerinde inceledi.

43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Yeşilırmak'ın bir kolu olan Gülüt Çayı üzerine Turhal Barajı inşaatında gövde dolgusu, dolusavak ve rolekasyon yolunda çalışmalara devam ediyor. Temelden yüksekliği 121 metre olan barajın tamamlanması ile Turhal ilçe merkezinin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan yılda 14,84 hektometreküp su temini ve 0,79 megavat kurulu gücüyle enerji üretimi sağlanacak. 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. Ayrıca Turhal ilçe merkezi de taşkından korunacak. Projenin tamamlanmasıyla 2021 birim fiyatları ile dekar başına bin 293 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 56 milyon 452 bin 380 TL katkı sağlayacak. - TOKAT

Yüzde 70'i tamamlandı, 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Yüzde 70'i tamamlandı, 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Yüzde 70'i tamamlandı, 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Tarlada 4, markette 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan bir hayli dertli

Tarlada 4, markette 25 lira! Çeltik üreticisi fiyatlardan bir hayli dertli
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Pınar Deniz Işıl Sergen Nihal Yalçın
Spor Cristiano Fatih Terim Emre Belözoğlu Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yüzde 70'i tamamlandı, 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:01:16. #1.17#