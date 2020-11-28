Ekonomi yönetimi TOBB heyetiyle bir araya geldi
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Ekonomi yönetimi TOBB heyetiyle bir araya geldi

28.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:37
Ekonomi yönetimi TOBB heyetiyle bir araya geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomi yönetimi ile kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İçeride ve dışarıda çeşitli zorluklar yaşadığımız bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomi yönetimi ile kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İçeride ve dışarıda çeşitli zorluklar yaşadığımız bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın katılımıyla, TOBB yönetimi ve 60 TOBB Sektör Meclisi ile yapılan toplantı hakkında değerlendirmede bulundu.

"Ekonomideki sorunları diyalog ortamı ve istişare ile çözeceğimize inanıyorum." ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, iki oturumdan oluşan çok kapsamlı bir istişare gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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Hisarcıklıoğlu, ilk oturumda ekonomi ve reform gündemini TOBB Yönetim Kuruluyla birlikte istişare ettiklerinin bilgisini verdi.

İkinci bölümde ise tüm sektörleri bir araya getiren Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı sektörel toplantısının gerçekleştirildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Sektör meclislerimiz her sektörde en çok öne çıkan sorunları ve bunların çözümüne yönelik fikirlerini bir araya getirdiler ve bunları videokonferans yöntemiyle bakanlara ilettiler. Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, iş ve yatırım ortamında yaşanan sıkıntıların ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin yapıcı bir diyalog ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, "İçeride ve dışarıda çeşitli zorluklar yaşadığımız bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi." ifadesini kullandı.

Sıkıntıları aşma noktasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların icracı ve reformcu iş yapma vizyonlarının büyük önem taşıdığını bildiren Hisarcıklıoğlu, hükümetin bu vizyonunun reformların hayata geçmesi ve istikrarın güçlendirilmesi açısından belirleyici olacağını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, ekonomiyi büyütme mücadelelerinde kendilerini yalnız bırakmayan, her fırsatta desteklerini gösteren ve bu güzel istişare ortamını sağlayan bakanlara ve Merkez Bankası Başkanı Ağbal'a özel sektör adına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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