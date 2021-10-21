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Yılın inovasyon ödülü Alkoçlar'a verildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yılın inovasyon ödülü Alkoçlar'a verildi

TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar, MW ve EBCA ile Türkiye'nin önde gelen uluslararası organizasyon şirketlerinden LOB'in International'ın ortak düzenlediği 3'üncü Gıda zirvesinde yılın inovasyon ödülüne layık görüldü.

TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar, MW ve EBCA ile Türkiye'nin önde gelen uluslararası organizasyon şirketlerinden LOB'in International'ın ortak düzenlediği 3'üncü Gıda zirvesinde yılın inovasyon ödülüne layık görüldü.

Avrupa'da eşzamanlı ruhsatlama sürecini yürüttükleri 40 adet patentli formülasyondan dolayı ödüle layık görülmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Alkoçlar, ödülünü LOB'in International Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu ve Türk Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Derneği Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker'in elinden aldı.

Alkoçlar, holding olarak yerli biyosötik formülasyonları Avrupa ve Amerika pazarına kazandırma çabalarının tüm imkanlarını zorlayarak süreceğini ifade etti.

Zirvede Yönetici Ödülü ise Spektral Holding CEO'su Göksel Gürsoy'a verildi. Özellikle TBY Holding'in Avrupa'da ruhsatlandırdığı ilaçların dağıtım haklarına sahip olan Spektral Holding iştirakı Göktürk İlaç Ecza Deposu'nun besin takviyeleri hususundaki çalışmalarından dolayı bu ödüle layık görülen Gürsoy, sağlıklı beslenmenin ve kaliteli gıdanın önemine dikkat çeken konuşmasıyla alkış topladı.


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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