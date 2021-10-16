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Yatırımcı rehberi (5)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,23 ile Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,23 ile Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 2,29'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234867-1,23
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,565068-1,11
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)96,445262-0,95
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,850396-0,83
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,057393-0,58
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu23,325737-0,55
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,044985-0,36
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,035455-0,35
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,795665-0,31
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu192,295329-0,28
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,01802-2,29
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019251-1,41
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,018899-1,40
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,020024-1,35
VEM Katkı EYF0,019106-1,18
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,019765-1,18
HEM Katkı EYF0,018936-1,14
ZEM Katkı EYF0,020312-1,12
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,019915-1,11
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,020792-1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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