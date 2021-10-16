Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,23 ile Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 2,29'luk gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: