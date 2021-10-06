Yapay zeka teknolojisine kadın eli değecek

Teknolojide Kadın Derneği, kadınların yapay zeka üretiminde rolünü artırmak ve teknolojinin üretim tarafında kadınların yer almasını teşvik etmek amacıyla özel bir program başlattı.

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) yapay zeka üretiminde kadınların rolünü artırmak amacıyla Türkiye'nin önde gelen markalarıyla birlikte kadınlara özel bir eğitim programı başlattı. Proje kapsamında Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney ve Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sektörel İş Birliği Komitesi Başkanı Meltem Bakiler Şahin bir basın toplantısı düzenledi. Program kapsamında 30 kadın yönetici ve 32 üniversite mezunu genç kadına 4 ay boyunca, dünyanın önde gelen online eğitim kuruluşlarından Udacity ile birlikte oluşturulan yapay zeka eğitimleri verilecek. Bin 500'den fazla mentor ve alan uzmanının yer alacağı proje sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan 'Nanodegree Sertifikası' verilecek.

"Yapay zeka ekonomisi büyük potansiyel barındırıyor"

Yapay zekanın hem iş dünyasında hem de yaşamın farklı alanlarında yoğun biçimde kullanıldığına dikkat çeken Öney, "Yapay zeka ekonomisi önümüzdeki dönemde büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu konuda yapılan araştırmalar, yapay zeka ekonomisinin boyutunun, 2030 yılına kadar 15,7 trilyon doları bulacağını öngörüyor. Aynı zamanda 2030'a kadar yapay zeka teknolojisi ile yerel ekonomilerde yüzde 26 oranında büyüme bekleniyor" dedi.

"Yapay zeka teknolojilerinin milli hasılaya katkısının yüzde 5'e çıkarılması hedefleniyor"

Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı ile 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda yapay zeka alanında yol haritası niteliğindeki stratejisini açıkladığını hatırlatan Öney, "2025'te yapay zeka teknolojilerinin milli hasılaya katkısının yüzde 5'e çıkarılması hedefleniyor. Türkiye'nin yapay zeka alanındaki hedefleriyle de uyum içerisinde bir proje. Yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte gençlerin robotik süreç otomasyon, Python yazılım dili gibi güncel programlama dillerini öğrenmelerinin önemi dahada artacak. Yapay zeka ve makine öğrenmesi, veri analitiğiyle doğrudan bağlantılı. Bu nedenle farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumların pazarlama, satış ve iletişim departmanlarının bu alanda yeterli teknik bilgiye sahip olmaları şart. Artık işimiz ne olursa olsun hepimiz teknolojiyi bilmek, anlamak ve en önemlisi kullanabilmek zorunluluğundayız" ifadelerini kullandı.

"Hem dünyada hem de Türkiye'de bir ilk"

Öney, önde gelen teknoloji şirketleriyle ortaklıklar kurarak bin 500'den fazla alanda uzmanlık ve mentor desteği veren Udacity'nin dünyada ilk kez bir sivil toplum kuruluşuyla böyle bir projeye imza attığını belirten Öney, "Türkiye'de de ilk defa yapay zeka alanında kadınlara böyle bir eğitim programı açmanın gururunu yaşıyoruz. Sektörel İş Birliği ve Yetenek Yönetimi Komitesi ile bilim ve teknolojinin üretiminde uzman insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda eğitim çalışmalarımıza teknoloji üretiminde sayıca az ve motivasyon olarak düşük olan kadın sayısını artırmak için devam ediyoruz. Çeşitliliğin artışıyla birlikte ülkemizin yapay zeka alanında rekabetçi bir pozisyona ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Amacımız 21'inci yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek insanlar yetiştirmek"

Bilim ve teknoloji alanında hizmet verirken 21'inci yüzyılın çalışanlarını yetiştirmek için insana bu alanda yatırım yaptıklarını belirten Öney, "Dünya Ekonomik Forumu'nun da vurguladığı gibi yakın gelecekte 1 milyar insanın ihtiyacı olacak yetenekleri geliştirmek için, başlatacakları programla teknoloji sektöründe uzman, yetkin insan çeşitliğini artırmayı, bu alanda sayıca az olan kadınları motive ederek güçlendirmeyi, özellikle gençleri bu alanda yetiştirmeyi ve istihdama katmayı hedeflediklerini" söyledi.

"Genç kadınlarımıza güçlü bir kariyer fırsatı sunmak istiyoruz"

ise Türkiye'de böyle bir projeye imza atmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyleyen Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sektörel İş Birliği Komitesi Başkanı Meltem Bakiler Şahin, "Teknoloji alanında hizmet veren kadınların büyük bir etki oluşturacağına inanıyoruz. Bu inançla kadınlara, kendilerini geliştirebilmeleri adına bu tür fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. Projemize destek veren Türkiye'nin önde gelen birçok firması, vereceğimiz eğitimler sayesinde hem çalışanlarına yatırım yapıyor hem de genç kadınların profesyonel anlamda güçlenmelerine arka çıkıyorlar. Genç kadınlarımız bu program sayesinde istihdama katılırken, kurum çalışanları da alacakları eğitimle bir üst noktaya çıkarak teknoloji anlamında daha güçlü bir kariyere sahip olacaklar" dedi. - İSTANBUL