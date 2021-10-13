Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi pozitif

Doğan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Göğüş, Almanya'da büyük grupların üst düzey yöneticilerini bir araya getiren toplantıya katıldığını belirterek, " Türkiye'ye ilgi çok yüksek, onu hala görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ tarafından 200 milyon TL başlangıç sermayesi ile kurulan Doğan Yatırım Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gerekli izinleri alarak faaliyetlerine başladı.

Doğan Holding Üst Yöneticisi Çağlar Göğüş ve Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu, çevrim içi düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Göğüş, yaptığı konuşmada, 62 yıl boyunca Türkiye'den kazandığını yine Türkiye için yatırıma dönüştüren Doğan Grubu olarak, geçen yıl da salgın şartlarına rağmen Türkiye'ye değer katmaya devam ettiklerini, "Türkiye iyi ise, biz de iyi oluruz" inancıyla 2020 yılında da faaliyetlerini genişleterek 1,5 milyar TL'lik yeni yatırım yaptıklarını söyledi.

Türkiye'ye kazandırdıkları alanlardan birinin de oldukça deneyim ve birikim sahibi oldukları bankacılık sektöründe faaliyetlerine başlayan Doğan Yatırım Bankası olduğunu belirten Göğüş, şunları kaydetti:

"Salgın şartlarının bir yandan ekonomik sıkıntılar yarattığı bir yandan da dönüşüme zorladığı yeni dönemde işletmelerin geleneksel finansman yöntemlerinin yanı sıra çok daha fazla alternatif seçeneklere ihtiyacı olduğunu gördük. Bu noktada sadece tavsiye vermekle kalmayıp elimizi taşın altına sokmaya kararlıyız.

Yatırım bankacılığı alanında grubumuzun deneyim, birikim ve küresel bağlantılarının sağlayacağı avantajlar, kendi yapacağımız fonlamalar ve bankacılık alanında en iyilerden oluşan ekibimizle Türkiye'de fark yaratacağımızı düşünüyoruz. Ülkemizde ölçeğinden bağımsız, ihracat potansiyeli yüksek ve katma değerli ürünleri olan firmalara hem finansman hem de hizmet çözümleri götürmeyi planlıyoruz. Son dönemde ülkemizde hızla gelişen girişimcilik sermayesine yönelik finansal araçlar yaratma konusu henüz emekleme aşamasında, bu konu da gündemimizde olacak."

"Müşterilerin aklına ilk gelen yatırım bankası olacağız"

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu, Doğan Yatırım Bankası olarak kurumsal ve ticari bankacılık müşterilerine, yapılandırılmış finansman, yatırım bankacılığı, hazine, nakit yönetimi, dış ticaret finansmanı yanı sıra dijital finansman ve diğer bankacılık çözümleri gibi ürün ve hizmetler sunacaklarını söyledi.

Doğan Holding'in köklü geçmişinin, değer yaratma kültürünün ve sektördeki deneyimlerinin sağladığı avantajların yanı sıra güçlü ve alanlarının en yetkin kadrosuyla şirketlerin ihtiyaçlarına özel, katma değerli ürün ve hizmetleri bir arada sunarak "tek banka" yaklaşımıyla sektörde fark yaratmayı amaçladıklarını ifade eden Horozoğlu, dünya genelinde yatırım bankacılığına yönelik ilginin artmasına benzer şekilde Türkiye'de de yatırım bankacılığının ciddi büyüme oranlarına ulaştığını belirtti.

Horozoğlu, Türkiye'de yatırım bankacılığı faaliyetlerinin, sermaye piyasalarının da gelişimine paralel yükseliş trendi içerisinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bankamızın öncelikli stratejisi, kurumsal ve ticari bankacılık müşterilerine ihtiyaçlarına özel olarak düşünülmüş yatırım bankacılığı ve yapılandırılmış finansman ürün ve hizmetlerinin yanı sıra işlem bankacılığı ve hazine çözümleri de sunmak olacak. Yatırım bankacılığı alanında amacımız, müşterilerimizin stratejik hedeflerine ulaşmaları için ihtiyaç duyacakları şirket satın alma ve birleşme danışmanlığı, halka arzlar ile sermaye bağlantılı katma değerli ürün ve hizmetleri sunmaktır. Yapılandırılmış finansman alanında ise, hedefimiz sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyi esas almış şirketler için standart kredi ile fonlanabilir ihtiyaçlar dışındaki tüm yapılandırılmış finansman ihtiyaçlarına çözüm getirmek olacaktır.

Bu noktada, önümüzdeki dönemde yapılandırılmış finansman ürün ve hizmet yelpazesinde; finansal danışmanlık, özel plasman kredileri, kulüp ve sendikasyon kredileri, sürdürülebilir fonlama kaynakları, nakit akışına dayalı proje finansmanı, İslami finansman ürünleri, ülke kredileri, lokal piyasa borçlanma araçları ve çok uluslu kalkınma bankalarından sağlanacak kaynakların yer almasını hedefliyoruz. Vizyonumuz, yatırım bankacılığı ve yapılandırılmış finansman alanlarında, en iyi uygulamaları esas edinmiş, etkin, yetkin ve tecrübeli ekibimizle müşterilerimizin aklına ilk gelen yatırım bankası olmaktır."

Hulusi Horozoğlu, Doğan Yatırım Bankası olarak, Doğan Grubu'nun e-ticaret ve dijital deneyiminden faydalanarak, dijital teknolojilerle donatılan bir yapıyla, e-ticaret şirketlerinin tedarikçisi olan KOBİ'lerin de finansman ihtiyacına çözüm olacak ve yapay zekaya dayanan karar destek modelleri bazlı dijital platformlar kurmayı hedeflediklerini söyledi.

"2022 yılında planladığımız halka arz yok"

Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş ve Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Göğüş, bankanın sermaye artırımına ilişkin soru üzerine "Grubumuz, sermaye artırılması noktasında sermayeyi artıracaktır. Bunda tereddüdümüz yok. Aynı zamanda sermaye piyasası araçlarını kullanacağız. Alternatif kaynakları da Türkiye'ye getirmek ve yurt içinde bu kaynakları yaratmak için yoğun çapa sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye yönelik gözlemleri nasıl?" sorusuna Göğüş, "2-3 hafta önce Almanya'da büyük grupların üst düzey yöneticilerini bir araya getiren toplantıya katıldım. Orada da Türkiye'ye ilgi çok yüksek, onu hala görüyoruz. Kurdaki hareketlenme bazen yabancı yatırımcıyı ürkütmekle beraber, Çin oluşan riskten dolayı tedarik zincirlerinin bir kısmının Avrupa'ya yakınlaşma zarureti Türkiye'ye ciddi bir fırsat yaratıyor. Açıkçası orada çok pozitif bir ilginin devam ettiğini gördüm." şeklinde cevap verdi.

Göğüş, kısa dönemde 2022 yılı içinde planladıkları bir halka arz olmadığını sözlerine ekledi.

"Orta vadede uluslararası sermaye piyasalarında eurobond ihracı yapma planımız var"

Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu, "Önümüzdeki dönemde sermaye artırımı yapmayı planlıyor musunuz?" sorusunu, "Amacımız, yatırım bankacılığına liderlik etmek. Bu anlamda Türkiye'de tamamlanması gereken ürün gamının da olduğunu düşünüyoruz. Kredi ve finansman tarafında bilançomuzu ölçeklendirirken ve büyütürken, sermayemizin bu aşamadan daha farklı bir aşamaya gelmesi düşünülebilir. Sermaye piyasalarının danışmanlıkla bir araya geldiği, uluslararası yatırımcıları da Türkiye'ye daha fazla getirdiğimiz bir strateji kurguluyoruz. İlk etapta bu stratejimizi hayata geçirecek şekilde yola çıkıyoruz. Doğan Holding gibi güçlü bir grubun desteğiyle yola çıktığımız için ölçeğimiz büyüdükçe sermaye artırımı gerektikçe o gereksinim sağlanacaktır." şeklinde yanıtladı.

Bankanın ek fonlama ihtiyacı ve borçlanmasında yol haritasının nasıl olacağına yönelik soru üzerine Horozoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki aydır müşterilerimize kredi kullandırıyoruz. Öncelikli fonlama alternatifimiz iki tane. Birincisi, Türk bankalarından ve yurt dışındaki bankalardan çıkaracağımız kredi limitleri. İkincisi, asıl hedefimiz yerel piyasada fonlama sağlamak, Türk lirası tahvil piyasasında bono ihracı yapmak. Bunun için SPK'dan gerekli izinleri aldıktan sonra ilk etapta toplam sermaye tutarımız kadar tahvil ihracı yapmayı planlıyoruz. Daha sonra ölçeğimiz ve bilançomuzun büyümesiyle doğru orantılı olarak bu piyasada ihraççı olmayı planlıyoruz.

Sendikasyon tarafında kendimize 3-5 yıl bandında bir hedef koyduk. İlk etapta yerel piyasada tahvil ve bono ihraçları yapmak. Ulusal ve uluslararası bankalarla birebir limitler üzerinde çalışmak. Uluslararası kalkınma bankaları ile limit üzerinden çalışmak. Banka belli bir ölçeğe geldikten sonra önce kulüp kredisi, sonra sendikasyon kredisiyle uluslararası piyasalara açılmasını, ardından da uluslararası sermaye piyasalarında bir eurobond ihracı yapacağı şekilde bir stratejimiz var. Kısa vadeli değil, orta vadeli bir plan."

Horozoğlu, büyüme hedeflerini hayata geçirdiklerinde 10 milyar lira bandında bir aktif büyüklüğe ulaşabileceklerini ve hedeflerinin de bu yönde olduğunu söyledi.

"Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye yönelik gözlemleri nasıl?" sorusu üzerine Horozoğlu, "Faaliyet geçtiğimiz günden bu yana 100'ün üzerinde uluslararası yatırımcı ile çok yakın temastayız. Türkiye'ye hepsinin ilgisi pozitif. Burada sadece bankamızın fonlaması açısından bir görüşme yapmıyoruz. Aynı zamanda Türk şirketlerinin sadece burada değil aynı zamanda yurt dışında yapacağı farklı yatırımları da desteklemek için görüşüyoruz. Her yabancı yatırımcı ile iki üç bacaklı strateji görüşmesi yapıyoruz. Uluslararası bir fonla bir anlaşma aşamasına geldik. KOBİ finansmanında öncelik olmak üzere dijital kredilendirme projemiz başlangıç olmak kaydıyla bir iş birliği anlaşmasına gidiyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.