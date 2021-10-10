İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'da Organik Karakovan Bal Kesim Festivali

VAN - Van'da bu yıl 7.'si düzenlenen Organik Karakovan Bal Kesim Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi'nde Çatak yöresinde geleneksel olarak üretimi doğal bir şekilde yapılan topraklı sepet karakovan balının kesimi için düzenlenen festivalle halaylar eşliğinde kutlandı. Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, bazı kamu kurum ve kuruluş amirleri, oda başkanları ile vatandaşların katıldığı 7. Geleneksel Organik Karakovan Bal Kesimi Festivalinde katılımcılar arıcı kıyafeti giyip bal hasadı yaptı.

"Pandemi sürecinde balın hastalıklara ne kadar iyi geldiği anlaşıldı"

Bal kesim festivalinde konuşan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, pandemi sürecinde balın hastalıklara iyi gelmesiyle önemli bir rol oynadığını söyledi. Görentaş, "Her yıl geleneksel olarak yapılan Van balı hasadına bu yıl da katılım gösterdik. Kuraklık tüm sektörlerde olduğu gibi arıcılığı da etkiledi. Arıcılıkta yüzde 30 ila 40 kayıp var. Bunun sebepleri arasında iklimdeki düzensizlik, ani sıcaklık ve yüksek sıcaklıktır. Pandemi sürecinde balın ne kadar değerli bir ürün olduğu, hastalıklara ne kadar iyi geldiği anlaşıldı. Bu anlamda bala olan talep de arttı. Amacımız Van'da balı daha ileri noktalara götürmek. Şu an Türkiye'deki bal üretiminin yüzde 2'sini ilimiz karşılıyor. İnşallah daha ileri noktalara götüreceğiz. Van balının hak ettiği yere gelmesi için geleneksel karakovan ve diğer bal üretimini artırmak için bakanlığımızın vermiş olduğu destekler sayesinde Van balı hak ettiği yerlere gelecektir" dedi.

Son yıllarda meydana gelen iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık sorununun bal üretimini de etkilediğini ifade eden üretici Ömer Akbulut ise "Kuraklık sorunu organik sepet karakovan balını etkilemedi. Organik sepet karakovan balını arılar petekleri kendileri ördüğü için bal akımı da gayet iyi durumda ve bundan gayet memnunuz. Biz arılarımızı Çatak'a götürüyoruz. Kesime dört gün kala Van'da bürokratlar, değerli dostlarımız ve müşterilerimize hakiki organik balın hangi kovanlarda üretildiğini göstermek için getiriyoruz. Orada rakım 2 bin 800, flora ve aroması çok iyi oluyor. Flora ve çiçek bakımından çok zengin bir bölge. Hakiki organik bal yediğinizde boğanızı yakacak, git gide tadı güzelleşecek ve bal yediğinizi hissedeceksiniz. Organik topraklı sepet karakovan balının 10 Ekim'den önce çıkma ihtimali yok, 'çıkan var' diyen olursa bu tamamen doğru değil. 7 yıldır geleneksel organik bal kesim festivali düzenliyoruz. Bu 7 yıllık süreçte bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza, kurum ve kuruluş amirlerimize, müşterilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.