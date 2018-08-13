Ekonomi Uzmanından Dolar Yorumu: "Bu, Spekülatif Bir Artış"

Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFKASSAM) Ekonomi Uzmanı Ömer Gök, son zamanlarda dolarda yaşanan artışın spekülatif bir artış olduğunu vurgulayarak, "İran, Rusya ve çevre ülkelerde doların artışı ve seyri yükseliyor. Ama ülkemizde aşırı seyreden bir artış olması uluslararası müdahalenin olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor" dedi.

KAFKASSAM Ekonomi Uzmanı Gök, son dönemde tırmanışa geçen dolar kurlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dolardaki artışın spekülatif olduğunun altını çizen Gök, "Uluslararası ekonomik bir kriz var. İran'da, Rusya'da ve çevre ülkelerde doların artışı ve seyri yükseliyor. Ama ülkemizde aşırı seyreden bir artış olması uluslararası müdahalenin olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz darbe girişiminin ekonomik ayağı"

Gök, Türkiye'yi kontrol altına almak için yıllarca çeşitli insanların eliyle çeşitli oyunlar oynandığına dikkat çekerek, şimdi de dolarla bunun yapılmaya çalıştığını söyledi. Şu an da yaşananların 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomik ayağı olduğu yönündeki değerlendirmelere katıldığını belirten Gök, "'Dolar 7 lira olacak, 8 lira olacak' söylemleri bundan 5-6 ay önce bazı kişilerce dillendirilmeye başlanmıştı. Doların her yükselişinde bu insanlar gülerek, oynayarak 'Türkiye batıyor, batacak, yok olacak' gibi söylemlerde bulunuyorlar. Bu da şunun göstergesidir ki; bu insanlar Türkiye'de yapamadıklarını yurt dışında başarmaya çalışacaklar" diye konuştu.

"Artış normal değil"

Dolardaki artışın normal olmadığını ifade eden Gök, şunları kaydetti:

"Hiçbir ekonomist de bunu normal olarak algılamıyor. Birkaç gün önce Profesör Krugman da açıklama yaptı ve bunun mantıklı olmadığını söyledi. Yurt dışından da bunun bir müdahale olduğuna dair açıklamalar geldi. İtalya'dan 'Türkiye'nin yanındayız, bunun bir müdahale olduğunun farkındayız' açıklaması geldi. Bu tür müdahalelerde ekonomik literatürün de açıklayamayacağı şekilde artışlar olur. Ama devletimiz bununla ilgili önlemler almıştır. Krizin aşılması hususunda öncelikli olarak inovatif yatırımlara ve orta ve alt kesimin beslenmesinden yanayım. Evet, mali disiplinden hiçbir şekilde vazgeçilmeyecek, mali disiplinle devam edilecek. Ama artık dışarıdan gelen yatırıma bağlı değil de iç yatırımın arttırılması gerekiyor. İç yatırımları arttırarak dışa bağımlılığı azaltıp kendi yağımızda kavrulacak hale gelmemiz bu krizi yavaş yavaş atlatmamızı sağlayacak."

"Emelleri kursaklarında kalacak"

Gök, "Bu memleket her zaman payidar ve özgür kalacaktır. Bizim insanımız aç yatar, elbisesiz yatar ama vatanından bir karış toprağı vermez, bayrağını da oradan indirtmez. Birileri her ne kadar başka insanların bayrakları altında bu memleketi yıkmak isteseler de bu memleket hiçbir zaman yıkılmayacaktır, onların emelleri de kursaklarında kalacaktır" dedi. - ANKARA