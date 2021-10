UND Genel Başkan Yardımcısı Bilen:

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Genel Başkan Yardımcısı Ergün Bilen uluslararası nakliyede konteyner krizinin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

UND Genel Başkan Yardımcısı Ergün Bilen, pandemi sebebiyle her sektörde olduğu gibi dünya tedarik zincirinde de önemli sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek konteyner krizinin özellikle Asya merkezli ticareti olumsuz etkilediğini söyledi. Türkiye'nin özellikle batı ihracatında belkemiği olan lojistik sektöründe girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığını ifade eden Bilen, "Denizyolunda 3-4 kat artan konteyner maliyetlerine rağmen karayolu taşımacıları her türlü maliyeti sineye çekmiş durumda. Asya'dan ürünler gelemezken karayolu taşımacıları olarak sektörümüz Türkiye ihracatını geciktirmeksizin müşterinin ayağına götürmektedir" dedi. Bilen, İHA muhabirine yaptığı açıklamada konteyner krizinin ticarette en büyük sorunların başında geldiğini kaydederek; özellikle kurda yaşanan yükselmeler sebebiyle ihracat artışı yaşanmasının beklendiğini, ancak yüksek kurun ithalatı olumsuz etkileyeceğini belirtti. Bilen; "Bizim en büyük beklentimiz dış ticarette dengedir. Giden arabalarımızın hızlı bir şekilde dönüşlerini sağlamalıyız. Türk uluslararası nakliye sektörü olarak ülkemiz ihracatını destekleyen en büyük güç olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

