Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk, Genel Kurulda konuştu Açıklaması - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk, Genel Kurulda konuştu Açıklaması

AA / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi
Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk, Genel Kurulda konuştu Açıklaması

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındık ihracatını artırmak için üretim ve kalitenin önemli olduğunu söyledi.

GİRESUN (AA) - Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındık ihracatını artırmak için üretim ve kalitenin önemli olduğunu söyledi.

Trabzon Ticaret Borsası Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, fındık sektörünün çatı örgütü olarak da bilinen Ulusal Fındık Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Trabzon Ticaret Borsası Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleşti.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük'ün başkanlığını yaptığı divan heyetinde Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar yer aldı.

Kongrenin açılışında konuşan Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındıkta ana hedefin üretmek ve kaliteyi artırmak olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem üretici, hem de ihracatçı olarak her daim işimiz fındık olmuştur, olacaktır da. Sektörde bir bütün halinde ortak akıl ile hareket etmeliyiz. Üretim ile kaliteyi arttırarak sürdürülebilir bir tarım politikası uygulayabilirsek, bugün ihracattan kazandığımız 2-2,5 milyar doların üzerine çok rahatlıkla çıkıp yılda 4-5 milyar dolar döviz sağlayabiliriz. Onun için ne rekolteyi, ne fiyatı konuşmak yerine üretimi artırmanın çabası içinde olmalıyız."

Genel Kurulda, Ulusal Fındık Konseyinin tarım, ticaret, sanayi, araştırma ve meslek kuruluşları ile üretici, tüccar ve sanayici gruplarından oluşan 5 ayrı meslek grubundaki delegelerin seçimi yapıldı.

Üyelerin oylarıyla belirlenen 15 delegenin 9 Ekim'de Ankara'da toplanarak yönetim, denetim ve bilim kurulu üyelerini seçeceği bildirildi.

AA / Gazi Nogay - Ekonomi Haberleri
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılan teleferik çürümeye terk edildi

Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılan teleferik çürümeye terk edildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Namaz Vakitleri Kemal Kılıçdaroğlu Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Özge Özder Pınar Deniz Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Mehmet Nuri Ersoy Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk, Genel Kurulda konuştu Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 16:04:13. #1.11#