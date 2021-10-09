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Turanlı, "En büyük sorun girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Turanlı,

Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, tohum yetiştiricilerin sorunlarıyla ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, tohum yetiştiricilerin sorunlarıyla ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.

Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen toplantıya, Türkiye Tohum Yetiştiriciler Alt Birliği (TYAB) Başkarı Hacı Ömer Güler ve üyeler katıldı.

Tohum yetiştiricilerinin sorunlarıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, girdi maliyetlerinin yüksek olması, tarımsal üretimlerin önündeki en büyük sorun olduğuna dikkat çekti.

Tohum yetiştiricilerin sorunları ile ilgili düzenlenen toplantıyla ilgili açıklamalarda bulanan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, küresel rekabetin acımasızca hüküm sürdüğü günümüzde, küresel salgın koşullarında da birçok sektörle birlikte bileşim ve iletişim sistemlerinde hızlı ve köklü değişimler yaşandığını söyledi.

Çiftçilerimizin, başta girdi fiyatlarının yüksek oluşu ile ilgili sorunların görüşüldüğünü belirten Kahta Ziraat Odası Başkanı Turanlı, "Küresel rekabetin acımasızca hüküm sürdüğü günümüzde küresel salgın koşullarında da bir çok sektörle birlikte bileşim ve iletişim sistemlerinde hızlı ve köklü değişiler yaşanmaktadır. Tüm sektörlerde olduğu gibi tarım ve tohumculuk sektörünün de bu değişime ayak uydurması bir zorunluluk haline gelmiştir. Sürekli değişen şartları takip edebilmek, yakalayabilmek ve bu şekilde rekabet gücü kazanmak, yeni ürün veya bilgi üretmek üretimde maliyeti azaltabilmek kaliteyi arttırmak, ülke kaynaklarını verimli kullanmak, ekonomik kalkınma ve refahı sağlamaktan gelir. Girdi maliyetlerinin yüksek olması, tarımsal üretimlerin önündeki en büyük sorundur. Bütün tohum üreticilerimizin sorunları sıkıntıları dile getirildi. Çiftçi sorunları kayıt altına alındı. Üreticilerimizin sorunlarını gerekli mercilere iletildi" dedi.

Türkiye Tohum Yetiştiriciler Alt Birliği (Tyab) Başkanı Hacı Ömer Güler ise, çiftçilerin kaliteli ve yüksek verim yapabilmeleri için değişik yer ve zamanlarda çiftçi eğitimleriyle bunun mümkün olabileceğini, bu görevi de birlik olarak yaptıklarını dile getirdi. - ADIYAMAN

Turanlı, En büyük sorun girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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