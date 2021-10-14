Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi istihdama ve ihracata katkı sağlayacak

TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle yaklaşık 1 milyar 800 milyon liralık yatırımla oluşturulacak "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi" projesinin hem istihdama hem de ihracata büyük katkı yapması bekleniyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine, kentin ve bölgenin sanayi yönünden gelişmesine katkı sağlamak amacıyla özellikle orta ve yüksek teknolojide dünya ile rekabet edebilir bir duruma gelmek için stratejik plan çalışması yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda çalıştaylar düzenlediklerini ve çeşitli ülkelerde incelemeler yaptıklarını anlatan Hacısalihoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejilerine de uygun olarak Trabzon'da bir endüstri bölgesi kurulması için çalışmalara başladıklarını aktardı.

Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu 2013 yılında projeyi kendisine sunduklarını ifade ederek, gerekli kanuni düzenlemelerin yapılmasının ardından Arsin ilçesindeki 2 bin 200 dönümlük bir arazinin Arsin Yatırım Adası Endüstri Bölgesi olarak belirlendiğini kaydetti.

Söz konusu alanın 2019'da "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi" olarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Hacısalihoğlu, endüstri bölgesinin fizibilite ve altyapı ile ilgili tüm uygulama projelerinin kasım ayında tamamlanarak kendilerine teslim edileceğini bildirdi.

Hacısalihoğlu, altyapı projesinin tamamlanma aşamasında olduğuna işaret ederek, "Burada kamu adına altyapı olarak 1,6-1,8 milyar lira civarında bir yatırım söz konusu. Biz geri dönüş hesaplarını da yaptığımızda devletimizin gerek yaratılan katma değerden gerekse kurumlar ve gelir vergilerinden bunu 2 yılda geri aldığını söyleyebiliriz." dedi.

20 binin üzerinde direkt istihdam

Projeyle 20 binin üzerinde direkt istihdamın olacağına dikkati çeken Hacısalihoğlu, buna bağlı olarak diğer hizmet sektörleriyle iki katı şeklinde olmak üzere bölgede önemli bir istihdam ortaya çıkacağını söyledi.

Hacısalihoğlu, müteşebbislerin gerçekleştireceği yatırımların yaklaşık yüzde 24'ünün devlet tarafından desteklerle geri ödeneceğinin altını çizerek, gerek yatırımcı gerekse devlet açısından bu yatırımın çok verimli olduğunun fizibilite raporlarından da ortaya çıktığını belirtti.

Yatırımla birlikte bölgede teknolojik üretim yan sanayinin gelişeceğini belirten Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda yaklaşık 1,5 milyar ile 3 milyar dolar arasında da yıllık ihracat miktarının oluşabileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu projenin etkisine baktığımız zaman bölgenin gelişimine, bir metropol ve cazibe merkezi olan Trabzon'un gelişimine ve ülkenin refah seviyesinin yükselmesine de önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu bakımdan bu proje sadece şehrimizin ve bölgemizin değil ülkemizin bir projesidir."

Projeye geçmişten beri uluslararası ilginin fazla olduğunu, Güney Koreli, Çinli iş adamlarının bölgeye gelerek kendilerinden bilgi aldıklarını anlatan Hacısalihoğlu, "Bu konuda önümüzdeki günlerde görüşmelerimiz devam edecek. Son zamanlarda özellikle Hindistan ve Hollanda'nın dikkatlerini buraya çevirmeleri de ayrı bir gündem oluşturmaya başladı." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, devlet yatırımı olan projenin 2022 yatırım programına alındığı takdirde 2024'te tamamlanacağını sözlerine ekledi.